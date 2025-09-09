Bhopal News: सामूहिक कलेक्शन के नाम पर ग्रामीणों से 23 लाख की धोखाधड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले के राजपुर कस्बे में दो भाईयों द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ग्रामीणों के पैसे हड़प लिए गए हैं। प्रतिदिन कलेक्शन के नाम पर ग्रामीणों से हजारों रुपए वसूलने के बाद जब दोनों भाईयों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को करते हुए उनकी मेहनत की कमाई को वापस कराने की मांग की है।
कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अंतिम उर्फ भैयन जैन और भाई विक्की और विकरचंद प्रतिदिन उनके पास पैसे कलेक्शन करते थे। बचत के रूप में लोगों ने इन पर विश्वास करते हुए पैसे जमा कराना शुरू कर दिया। इस दौरान इनके द्वारा लोगों को भरोसा दिलाया गया कि समय आने पर आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन जब खातों की अवधी पूरी हो गई तो उक्त लोगों द्वारा पैसे मांगने पर ग्रामीणों को उल्टा फंसाने की धमकी दी जा रही है।
कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी मेहनतकश और गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने अपनी खून-पसीने की कमाई से रुपए जमा किए। कुछ लोगों ने 15,000 से लेकर 66,000 तक की राशि मासिक किस्तों के हिसाब से जमा की, वहीं किसी ने 3 लाख से भी अधिक रकम दी। कुल मिलाकर 23 लाख से अधिक रुपए जमा कराए गए, लेकिन समय आने पर रकम वापस नहीं की गई।
पीड़ितों का कहना है कि जब उन्होंने अपनी राशि मांगी तो आरोपियों द्वारा धमकी और दबाव डाला गया। यहां तक कि जान से मारने तक की धमकी दी गई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि आरोपी पक्ष ने कई बार झूठे वादे किए, लेकिन अब तक किसी को भी उसकी जमा पूंजी नहीं लौटाई गई। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में संबंधितों पर एफआईआर कर उनकी मेहनत की राशि वापस लौटाने की मांग की है।