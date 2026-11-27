नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया तहसील के ग्राम कड़ैयाशाह में पारधी समाज के एक परिवार ने शुक्रवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन देते हुए पुलिस और ग्रामीणों पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। आरोप है कि 14 वर्षीय बेटी की मौत के बाद धार्मिक परंपरा निभाने पहुंचे स्वजनों पर हमला किया गया और करीब 20 वर्षीय बेटे राजीव को जबरन उठा ले गए। मामले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 27 नवंबर को जांच के आदेश दिए हैं।

न्याय दिलाने के बजाय उसे डराया-धमकाया शिकायतकर्ता कृष्णा बाई के अनुसार, कुछ महीने पहले उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इसकी शिकायत पुलिस से करने पर न्याय दिलाने के बजाय उसे डराया-धमकाया गया। आरोप है कि किशोरी को रातभर थाने में रखने के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद मां-बेटी राजस्थान चली गईं, जहां तनाव और खाना-पीना छोड़ने के कारण किशोरी की मौत हो गई।