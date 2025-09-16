मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल... विशेष गढ़पाले ऊर्जा सचिव, वंदना वैद्य बनीं प्रबंध संचालक वित्त विकास, 18 IAS अधिकारियों के तबादले

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 18 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत विशेष गढ़पाले को सचिव ऊर्जा बनाया गया है। वहीं, वंदना वैद्य अब वित्त विकास निगम इंदौर की प्रबंध संचालक होंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरु प्रसाद को उपसचिव बनाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली गजेंद्र सिंह नागेश को जिला पंचायत नरसिंहपुर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी इंदौर दिव्यांक सिंह को अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल पदस्थ किया गया है। तपस्या परिहार, कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर को आयुक्त नगर निगम कटनी बनाया गया है।
भोपाल पदस्थ किया गया
शिशिर गेमावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी को अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल पदस्थ किया गया है। नेहा जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर को उप संचालक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर बनाया गया है।
श्रेयांश कूमट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन बनाया गया है। तन्मय वशिष्ठ शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल बनाया गया है।
दलीप कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर को आयुक्त नगर निगम देवास पदस्थ किया गया है। पवार नवजीवन विजय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी को अपर कलेक्टर इंदौर बनाया गया है। अनिल कुमार राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिंडौरी को कार्यकारी संचालक औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर पदस्थ किया गया है। अंशुमन राज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को प्रबंध संचालक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया है।
कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी इंदौर
अर्थ जैन, अनुविभागीय अधिकारी जोबट को मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी इंदौर एवं अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरविंद कुमार शाह, अनुविभागीय अधिकारी शहडोल को अपर आयुक्त नगर निगम जबलपुर पदस्थ किया गया है।
टी. प्रतीक राव, अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर बनाया गया है। अनिशा श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया को कार्यकारी संचालक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर पदस्थ किया गया है। अंजू कुमार अरुण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी भोपाल को अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
