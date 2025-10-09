मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में मतदाता सूची आज से फ्रीज, इसी के आधार पर होगा एसआईआर

    मध्य प्रदेश में आज 9 अक्टूबर से मतदाता सूची फ्रीज कर दी है गई है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी। भोपाल जिले में 21 लाख से अधिक मतदाता हैं। मतदाता सूची के संशोधन के लिए दावे-आपत्ति 17 अक्टूबर तक मंगवाए गए हैं।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 11:17:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 11:33:50 AM (IST)
    कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि।

    HighLights

    1. बिहार में हुए मतदाता सूची के एसआईआर को माडल मानते हुए तैयारियां की जा रही हैं।
    2. 2003 में भोपाल में चार विधानसभा क्षेत्र थे और कुल 11 लाख 81 हजार 531 मतदाता, 1090 मतदान केंद्र थे।
    3. 2025 में सात विधानसभा क्षेत्र, कुल 21 लाख 18 हजार 364 मतदाता और 2029 मतदान केंद्र हैं।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिहार चुनाव के पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए एसआइआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को मध्य प्रदेश में कराने की तैयारी अगले चरण में पहुंच रही है। तय हुआ है कि नौ अक्टूबर से मौजूदा मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया पूरी होने तक इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं हो पाएगा। इसी फ्रीज सूची के आधार पर मतदाताओं की जांच होगी।

    निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर कोई दिनांक तय नहीं की गई है, लेकिन बिहार में हुए एसआईआर को माडल मानते हुए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक में एडीएम प्रकाश नायक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

    सूची में नहीं होगा संशोधन

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि बुधवार को मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की गई। जिसमें बताया गया कि नौ अक्टूबर को मतदाता सूची पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद किसी भी तरह का कोई संशोधन सूची में नहीं किया जा सकेगा।

    बिहार में हुए मतदाता सूची के एसआईआर को माडल मानते हुए तैयारियां की जा रही हैं। वर्ष 2003 में जिले में चार विधानसभा क्षेत्र थे और कुल 11 लाख 81 हजार 531 मतदाता, 1090 मतदान केंद्र थे। जबकि वर्ष 2025 में सात विधानसभा क्षेत्र, कुल 21 लाख 18 हजार 364 मतदाता और 2029 मतदान केंद्र हैं।

    naidunia_image

    22 साल बाद होगा एसआईआर, बढ़े नौ लाख मतदाता

    भोपाल जिले में 22 साल पहले वर्ष 2003 में मतदाता सूची का एसआईआर किया गया था, जो अब 2025 में करने की तैयारी है। इन 22 साल में कुल नौ लाख 36 हजार 833 मतदाता जिले में बढ़े हैं। ऐसे में 2003 की सूची में जिन मतदाताओं के नाम हैं उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। हालांकि सभी मतदाताओं को गणना पत्रक भरकर देना होगा। यह पत्रक सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को देंगे। इसको लेकर अभी निर्वाचन आयोग से निर्देश आना बाकी हैं।

    नगरीय निकाय मतदाता सूची प्रकाशित, 17 तक दावे-आपत्ति मंगवाए

    भोपाल जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बुधवार को नगरीय निकाय की फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस दौरान आयोजित स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि वह सूची को लेकर सभी तरह के दावे-आपत्ति 17 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे। जिनके आधार पर बाद में नगरीय निकाय की सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

    प्रकाशित की गई सूची में भोपाल नगर निगम के 85 वार्डों में 17 लाख 90 हजार 905 मतदाता हैं। जिनमें नौ लाख 18 हजार 527 पुरुष और आठ लाख 72 हजार 914 महिला सहित 164 अन्य मतदाता शामिल हैं। ऐसे मतदाता जिनकी उम्र एक जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो रही है, वह नए मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    पहचान पत्रों में आधार का जिक्र नहीं

    सक्सेना इस मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना का कहना है कि मध्य प्रदेश में एसआइआर को लागू करने में आधार को शामिल करने संबंधी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय ने नहीं दी है। सरकार ने समग्र आईडी, वोटर कार्ड, प्रापर्टी, बैंक खाता सहित सभी जरूरी दस्तावेजों को आधार से लिंक कराया है। जबकि भारत निर्वाचन आयोग की सूची में इसे पहचान के दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए पार्टी स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

