MP Weather Alert: मध्यप्रदेश के इन 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने येलो अलर्ट किया जारी

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 08:49:00 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 08:52:44 AM (IST)
    HighLights

    1. सर्दी की शुरुआत में छाए बादलों का बरसना जारी।
    2. मध्यप्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।
    3. IMD ने मध्यप्रदेश में येलो अलर्ट किया जारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सर्दी की शुरुआत में छाए बादलों का बरसना जारी है। सोमवार को प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी में बादल जमकर बरसे। श्योपुर में शाम साढ़े पांच बजे तक 56 मिलीमीटर और शिवपुरी में 34 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के चंबल-ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भी कहीं तेज-कहीं हल्की बारिश हुई।

    मौसम विज्ञानियों के अनुसार, एक-दो दिन बाद प्रदेश के छह जिलों में अलग-अलग जगह बनीं मौसम प्रणालियों के असर से भारी वर्षा हो सकती है। उधर, इस बदले मौसम का असर अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर भी साफ नजर आ रहा है। प्रदेश में दिन के तापमान में सबसे अधिक गिरावट श्योपुर में दर्ज हुई। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 11.4 डिग्री सेल्सियस कम रहकर 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।


    वहीं, रात के तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश के पांच सिस्टम बने हुए हैं। इनमें से तीन सिस्टम काफी मजबूत हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र और एक पश्चिमी विक्षोभ का होना शामिल हैं।

    इन सिस्टम की वजह से हवाओं के साथ नमी के साथ प्रदेश में बादल आ रहे हैं। इसके असर से 29 और 30 अक्टूबर को खासतौर पर प्रदेश के छह जिलों सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और सिंगरौली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर, राजधानी की बात करें तो यहां हल्की बारिश होने के आसार हैं।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान चंबल-ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। चार बड़े शहरों में तापमान की स्थिति-

    शहर -- अधिकतम -- न्यूनतम

    भोपाल -- 30.4 -- 20.4

    इंदौर -- 29.8 -- 20.2

    ग्वालियर -- 23.4 -- 21.6

    जबलपुर -- 31.8 -- 20.5

    नोट - तापमान डिग्री सेल्सियस में

