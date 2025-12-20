मेरी खबरें
    Weather Of MP: ठंड से मामूली राहत के आसार, इंदौर में आज भी रह सकती है शीतलहर

    मध्यप्रदेश में ठंड का असर बना हुआ है। शुक्रवार को शिवपुरी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। कई जिलों में शीतलहर और कोहरा छाया रहा। पश्चिमी वि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 12:28:38 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 12:28:38 PM (IST)
    प्रदेश में ठंस से मामूली राहत मिलेगी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. शिवपुरी में प्रदेश का सबसे कम 4 डिग्री तापमान
    2. शाजापुर, शिवपुरी में शीतलहर, इंदौर में तीव्र शीत
    3. 20 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शुक्रवार को प्रदेश में रात का सबसे कम चार डिग्री सेल्सियस तापमान शिवपुरी में दर्ज किया गया। शाजापुर, शिवपुरी में शीतलहर एवं इंदौर में तीव्र शीत लहर का प्रभाव रहा। 20 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। दिन का सबसे अधिक 30.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। सुबह के समय कोहरे के कारण सागर में दृश्यता 200 मीटर, नौगांव एवं जबलपुर में न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई।

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अलग-अलग स्थानों पर बने दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट होने से ठंड से मामूली राहत मिल सकती है। शनिवार-रविवार को इंदौर, शाजापुर, राजगढ़ में शीतलहर का प्रभाव रह सकता है। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, जबलपुर एवं शहडोल संभाग में कहीं-कहीं कोहरा छा सकता है।


    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू एवं उसके आसपास के क्षेत्र में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण-पश्चिम ईरान और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में सक्रिय है।

    उत्तर भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 185 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय दो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इस वजह से ठंड से मामूली राहत मिल सकती है।

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के मुताबिक मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता कम है। इस वजह से अधिकतर शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री या उससे कम पर ही बना रहने की संभावना है।

