MP Weather: भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, हवा का रुख बदलने से बढ़ने लगी ठंड

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में मौसम के दोहरे तेवर देखने को मिल रहे हैं। दिन में तीखी धूप और उमस पसीने छुड़ा रही है, तो सूरज ढलते ही फिजा में घुली हल्की ठंडक लोगों को राहत का अहसास करा रही है।

दरअसल दिन और रात के पारे में आ रहे इस बड़े अंतर से साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश में मौसमी मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन में जहां पारा 34 डिग्री के पार जा रहा है, वहीं रात का तापमान गिरकर 13 डिग्री तक सिमटने से ठंड ने अपनी आमद दर्ज करा दी है।