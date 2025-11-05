जबलपुर में तीन दिन से घर के अंदर पड़ी थी महिला की लाश, हाथ पर मिला कार्तिक-अंजू नाम का टैटू

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार गली नंबर 19 स्थित एक घर में किराए से रहने वाली एक महिला का बुधवार सुबह बंद कमरे में सब मिला। गत तीन -चार दिनों से घर के बाहर ताला लगा हुआ था। बुधवार को सुबह जब पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने जब ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया तो वहां महिला मृत पड़ी हुई थी।

महिला एक युवक के साथ यहां रहती थी, लेकिन वह गायब है. सदर गली नंबर 19 स्थित पूर्व कैंट बोर्ड मेंबर किरण ठाकुर के मकान के ठीक बगल में बने विशाल केसरवानी के घर में एक महिला और युवक बीते एक साल से रह रहे थे। बाहर से बंद उसके मकान से दुर्गंध आने पर जब पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़कर देखा गया तो महिला की लाश उसके कमरे में देखी गई। महिला के सिर में गंभीर चोट के निशान हैं। संभवतः किसी ने महिला के सिर पर हथियार से वार किया, जिसके चलते अत्यधिक खून बहने से महिला की मौत हो गई।