    जबलपुर में तीन दिन से घर के अंदर पड़ी थी महिला की लाश, हाथ पर मिला कार्तिक-अंजू नाम का टैटू

    जबलपुर शहर के सदर बाजार इलाके में किराए के घर में एक महिला की लाश मिली है। महिला एक युवक के साथ यहां रहती थी। सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को शक है कि वहीं युवक महिला की हत्या कर फरार हो गया है। मकान मालिक सहित किसी को भी उनका नाम और वो कहा के रहने वाले हैं यह तक नहीं मालूम है‌।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 02:10:57 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 02:19:03 PM (IST)
    जबलपुर में तीन दिन से बंद घर में लाश मिलने से फैली सनसनी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. महिला के सिर में गंभीर चोट के निशान हैं।
    2. किसी ने भारी चीज से उसके सिर पर वार किया है।
    3. महिला के साथ रहने वाला युवक गायब है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार गली नंबर 19 स्थित एक घर में किराए से रहने वाली एक महिला का बुधवार सुबह बंद कमरे में सब मिला। गत तीन -चार दिनों से घर के बाहर ताला लगा हुआ था। बुधवार को सुबह जब पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने जब ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया तो वहां महिला मृत पड़ी हुई थी।

    महिला एक युवक के साथ यहां रहती थी, लेकिन वह गायब है. सदर गली नंबर 19 स्थित पूर्व कैंट बोर्ड मेंबर किरण ठाकुर के मकान के ठीक बगल में बने विशाल केसरवानी के घर में एक महिला और युवक बीते एक साल से रह रहे थे। बाहर से बंद उसके मकान से दुर्गंध आने पर जब पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़कर देखा गया तो महिला की लाश उसके कमरे में देखी गई। महिला के सिर में गंभीर चोट के निशान हैं। संभवतः किसी ने महिला के सिर पर हथियार से वार किया, जिसके चलते अत्यधिक खून बहने से महिला की मौत हो गई।


    महिला के साथ रहने वाला युवक गायब है। जिसके चलते संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि महिला की हत्या कर आरोपित फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रवाना कर दिया है। एक साल से उक्त महिला और युवक किराए से रह रहे थे। लेकिन मकान मालिक सहित किसी को भी उनका नाम पता तक नहीं मालूम है‌। जिसके चलते पुलिस महिला के हाथ में गुदे कार्तिक - अंजू के नाम के आधार पर शिनाख्ती का प्रयास कर रही है।

