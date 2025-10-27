Work From Home के जाल में फंसी महिला, गंवाए 11 लाख, Instagram पर रील के जरिए हुई ठगी का शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार में एक गृहणी, जो घर के कामकाज और परिवार के बीच कुछ अतिरिक्त कमाई करना चाहती थी, इंटरनेट पर मिले एक आकर्षक वर्क फ्रॉम होम ऑफर से साइबर ठगी का शिकार बन गई। महिला को सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर टास्क कंप्लीट करने का काम मिला। चुटकी बजाते ही टास्क कंप्लीट होता और महिला के खाते में तुरंत 200 रुपये आ जाते।

अमीर बनने के चक्कर में लगा लाखों का चूना फटाफट अमीर बनने का सुनहरा सपना लेकर महिला ने उस टास्क एप में हजारों रुपये जमा कर दिए, वहीं जब वह राशि उसके खाते में वापस नहीं पहुंची तो वह चिंतित हो गई उस राशि को वापस लेने लाखों रुपये और दांव पर लगा दिए। करीब एक सप्ताह में उसके बैंक खाते से जब 11 लाख रुपये निकल गए तब जाकर उसका नींद टूटी तो उसे ठगी का एहसास हुआ। महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम सेल में केस दर्ज किया गया है। पुलिस रुपये के लेनदेन में उपयोग बैंक खातों के जरिए आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

इंस्टाग्राम पर रील पर मिला था लालच पुलिस के अनुसार कोलार निवासी 25 वर्षीय दीपा टिलवानी गृहणी हैं, पूर्व में वह एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करती थीं। पिछले दिनों वह इंस्टाग्राम पर रील देख रही थीं, तभी उनके सामने वर्क फ्रॉम होम का एक विज्ञापन आया। टीना ने दिलचस्पी दिखाते हुए उस पर क्लिक किया तो वेबसाइट खुली, जिसमें दिए गए नंबर पर उन्होंने संपर्क किया। उस नंबर के जरिए टीना को अलग-अलग टेलीग्राम चैनलों पर जोड़ा गया। वहां कई सारे लोग पहले से मौजूद थे, जो कि आसान से टास्क पूरा करने पर लाखों रुपये कमाई होने की बातें कर रहे थे। ऐसे हुई ठगी का शिकार टीना को जब विश्वास हो गया कि महज टास्क पूरा करने से वह लाखों रुपये कमा सकती हैं तो उन्होंने भी अपना हाथ अजमाया। टीना ने टास्क एप डाउनलोड किया, जिसमें उन्होंने टास्क असाइन करने के लिए शुरुआत में 1100 रुपये जमा करना पड़े। उन्होंने चंद सैकेंडों में टास्क पूरा किया तो 200 रुपये का लाभ हुआ और 1300 रुपये उनके बैंक खाते में पहुंचे। टीना खुश हुईं और दोबारा टास्क करने लगीं, इस प्रकार उन्होंने तीन-चार बार टास्क पूरा करने पर राशि बैंक खातों में पहुंची।