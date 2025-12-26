मेरी खबरें
    सोनम बेवफा....देश भर में चर्चित रहा इंदौर का हनीमून मर्डर केस, 2025 में MP की इन बड़ी घटनाओं ने बटोरी सुर्खियां

    छिंदवाडा़ के जहरीले कफ सीरप मामले में जब बच्‍चों की मौत हुई तो कई राज्‍यों की सरकारें हरकत में आ गईं। ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट ने प्रदेश में निवेश क ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 05:44:04 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 05:51:08 PM (IST)
    सोनम बेवफा....देश भर में चर्चित रहा इंदौर का हनीमून मर्डर केस, 2025 में MP की इन बड़ी घटनाओं ने बटोरी सुर्खियां
    मध्‍य प्रदेश की वर्ष 2025 की उल्‍लेखनीय घटनाएं और खबरें।

    HighLights

    1. छिंदवाड़ा के जहरीले सीरप ने ली कई बच्‍चों की जान
    2. इंदौर और भोपाल में मेट्रो पटरी पर दौड़ी, हुआ शुभारंभ
    3. दीपावली पर कार्बाइड गन से कई बच्‍चों की आंखें खराब

    डिजिटल डेस्‍क। मध्‍य प्रदेश के लिए वर्ष 2025 बहुत घटना प्रधान रहा। प्रदेश के कई जिलों में हुए घटनाक्रमों ने सुर्खियां बटोरीं और वे राष्‍ट्रीय चर्चा का केंद्र बनीं। इंदौर का राजा रघुवंशी हत्‍याकांड इतना अधिक चर्चाओं में रहा कि इसका खुलासा होने के बाद देश की मीडिया में कुछ दिनों यह सबसे बड़ी खबर बना रहा। छिंदवाडा़ के जहरीले कफ सीरप मामले में जब बच्‍चों की मौत हुई तो कई राज्‍यों की सरकारें हरकत में आ गईं। ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट ने प्रदेश में निवेश के नए रास्‍ते खोले तो आस्‍ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से इंदौर में छेड़छाड़ की घटना की गूंज विदेशी मीडिया में भी रही। आइये एक नजर देखते हैं इस साल मध्‍य प्रदेश में कौन सी घटनाएं चर्चित रहीं।

    जहरीला सीरप

    मध्‍य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जानलेवा, मिलावटी कफ सीरप के चलते एक के बाद करके बच्‍चों की मौत की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस सीरप के उपयोग से मप्र व राजस्‍थान में करीब 20 से अधिक बच्‍चों की मौत हो गई। इसके चलते अब सरकार हरकत में आ गई। इस सीरप को बैन किया गया है, साथ ही जिम्‍मेदार अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई।


    राजा रघुवंशी हत्याकांड

    सहकार नगर(केट रोड़) निवासी 30 वर्षीय राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम ने ही हनीमून पर ले जाकर शिलांग में हत्या करवा दी। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाह और उसके दोस्त विशाल,आकाश,आनंद के साथ मिलकर साजिश की और हत्या कर शव खाई में फैंक दिया। मई माह में हुई इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। जिस युवती के हाथों में रची महंदी का रंग अभी फिका भी नहीं पड़ा था वो पति को कैसे मार सकती है। सोनम शेष आरोपितों के साथ फिलहाल शिलांग की जेल में बंद है।

    कार्बाइड गन

    दीपावली पर पटाखों के विकल्प के रूप में बाजार में आई कार्बाइड पाइप गन बेहद घातक साबित हुई है। इससे सबसे अधिक क्षति आंखों को हुई। आम बोलचाल में लोग इसे 'कार्बाइड बम' या 'कार्बाइड क्रैकर' भी कहते हैं। यह देसी गन प्लास्टिक पाइप, गैस लाइटर, और कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनाई जाती है। पाइप में भरा कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से मिलता है तो एसिटिलीन गैस पैदा होती है। इसमें एक छोटी सी चिंगारी मिलते ही तेज धमाका होता है। विस्फोट होने और पाइप टूटने पर निकलने वाले प्लास्टिक के छोटे-छोटे जैसे छर्रे, सीधे शरीर में खासकर आंखों में घुसकर गंभीर चोटें पहुंचाते हैं। इससे चेहरे, आंखों और कॉर्निया को गंभीर क्षति पहुंचती है, साथ ही यह दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी घातक है।

    सिवनी का हवाला कांड

    सिवनी जिले में यह सनसनीखेज हवाला-डकैती कांड सामने आया था। घटना 8-9 अक्टूबर की रात की है। इस घटना में कुल 11 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने कटनी और सतना से नागपुर व जालना ले जाए जा रहे 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की भारी हवाला राशि को लूट लिया था। इस घटना ने पूरे प्रदेश में पुलिस महकमे में सनसनी फैला दी थी।

    इंदौर और भोपाल मेट्रो

    इसी साल प्रदेश के दो बड़े शहरों इंदौर और भोपाल में मेट्रो चल पड़ी। मई के अंत में इंदौर वासियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने 14 साल पहले प्रदेश की पहली मेट्रो इंदौर में शुरू होने का जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। देवी अहिल्या की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल से इंदौर मेट्रो के कमर्शियल रन को वर्चुअल तरीके से बटन दबाकर किया। दिसंबर के अंत में भोपाल में मेट्रो ट्रेन का कमर्शियल रन शुरू होने के साथ ही शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल मेट्रोपालिटन एरिया का नक्शा जारी करने के बाद रिमोट का बटन दबाकर 7.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही भोपाल इंदौर के बाद प्रदेश का दूसरा और देश का मेट्रो सुविधा वाला 26वां शहर बन गया।

    इंदौर में शराबी ट्रक चालक लील गया चार की जिंदगी

    एरोड्रम से बड़ा गणपति के बीच हुए ट्रक हादसे ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। शराब पीकर नो एंट्री में घुसे ट्रक ने 20 लोगों को टक्कर मार दी थी। काल बनकर आए चालक गुलशेर खान ने आग लगने तक ट्रक नहीं रोका। इसमें तीन लोगों की मौत हुई। एक शव ट्रक में फंस गया था। बाइक से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। इस घटना का सीएम ने संज्ञान लेते हुए ट्रेफिक डीसीपी अरविंद तिवारी सहित कईं पुलिसकर्मियों को हटा दिया।

    महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़

    आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा के दावों की पोल खोली है। सरेराह खिलाड़ियों को छेड़ने वाले आरोपित अकील खान को पुलिस ने आजाद नगर से पकड़ लिया लेकिन घटना की नींदा खुब हुई। घटना कैफे जाते समय हुई थी। इसकी एमआइजी थाना में एफआईआर भी दर्ज हुई है।

    मोहसिन ने बर्बाद कर दी हिंदू युवतियों की जिंदगी

    शूटिंग एकेडमी में हिंदू युवतियों के साथ हुई यौन शोषण की घटना ने भी चौका दिया। एकेडमी के संचालक मोहसिन खान पर सौ से ज्यादा लड़कियों का शौषण करने का आरोप लगा। रिटायर सेन्यकर्मी का बेटा मोहसिन अन्नपूर्णा थाना अंतर्गत एकेडमी संचालित करता था। उसने कईं युवतियों से रुपये लिए और उन्हें मांस तक खिलाया। हिंदू संगठन की पहल पर केस की परतें खुली तो पता चला उसके साथ फैजान और इमरान भी गिरोह में शामिल थे।

    भोपाल में ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट

    फरवरी में राजधानी भोपाल में जीआईएस यानी ग्लोबल इंवेटर्स समिट आयोजित की गई। मध्य प्रदेश में 10 साल में छह ग्लोबल इंवेटर्स समिट (जीआइएस) हुईं, इनमें कुल 30 लाख 13 हजार 41.60 करोड़ रुपये के 13,388 निवेश प्रस्ताव आए थे, लेकिन धरातल पर केवल तीन लाख 47 हजार 891.40 करोड़ रुपये के ही 762 निवेश उतर सके। इस पूंजी निवेश से प्रदेश में दो लाख सात हजार 49 बेरोजगार को रोजगार मिला। अब भोपाल में हुई सातवीं जीआइएस से सरकार को बेहद उम्मीद है। जीआईएस में भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजन भी विदेश मेहमानों को खिलाए गए। इसके लिए 100 से अधिक शेफ बाहर से बुलवाए गए।

    इन घटनाओं ने खींचा ध्यान

    • रिटायर जज रमेश चंद्र गर्ग के बंगले में नकाबपोश बदमाश घुस गए। पाश कालोनी में हथियार लेकर घुसे बदमाशों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए।

    • महिला कारोबारी के साथ साइबर अपराधियों ने 70 लाख की ठगी की। महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और अपराधियों ने जमा पूंजी ले ली।

    • इंदौर के विजयनगर थाने से धोखाधड़ी,महिला अपराध की 9 केस डायरियां गायब हो गई। गंभीर प्रकरणों के आरोपितों को सजा बड़ी चुनौती बन चुका है।

    • चाइनीज मांझा से छात्र गुलशन का गला कट गया और उसकी मौत हो गई। बायपास पर हुई इस घटना के बाद पुलिस ने शहर में मांझा बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरु की।

