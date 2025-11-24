पुलिस चौकी के सामने बीच चौराहे पर डंडों से पीट-पीटकर युवक को किया अधमरा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सुरक्षा के लिहाज से अति सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले चार इमली के पास रविवार रात एक बार फिर बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। दुर्गा पेट्रोल पंप के पास पुलिस चौकी के ठीक सामने तीन बदमाशों ने एक युवक को सड़क पर लिटा-लिटाकर जमकर डंडे बरसाए। जिससे युवक सड़क पर ही अधमरा हो गया।

चौराहे पर यह घटनाक्रम करीब दस मिनट तक चलता रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब आसपास से आने वाले वाहनों की सड़क पर कतारें लग गईं तो लोगों की समझाईश के बाद उन्होंने युवक को छोड़ा।

वीडियो प्रसारित होने के बाद पीड़ित के पास पहुंची पुलिस

वहां मौजूद एक युवक ने घटना का वीडियो बना लिया और जब यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो हबीबगंज पुलिस पीड़ित तक पहुंची। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर चार आरोपितों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि रिंकू सिंह रिषी नगर का रहने वाला है। वह प्राइवेट काम करता है। रविवार रात करीब नौ बजे पांच नंबर पर मौजूद था। वहां अजय, लखन और उनके साथियों ने डंडों से मारपीट की थी।

पुराने विवाद के चलते मारपीट बता रही पुलिस

पुलिस जांच में फिलहाल पुराने विवाद के चलते मारपीट होना बताया है। पुलिस ने अजय और लखन समेत चारों को पकड़ा है। जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। लखन और उसके दोस्तों ने अजय के बुलाने पर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है।