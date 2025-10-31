मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 07:13:29 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 07:44:40 AM (IST)
    थाईलैंड में भोपाल के युवक की मौत, एक नवंबर को लाया जाएगा शव, जानें कैसे हुई मौत
    थाईलैंड में भोपाल के युवक की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से 23 अक्टूबर को एक चिकित्सा उपकरण कंपनी के कर्मचारियों का एक समूह थाईलैंड की यात्रा पर गया था। इसमें करीब आधा दर्जन कर्मचारी भी शामिल थे। इसमें भोपाल के दो युवक गए थे, जिसमें भोपाल के युवक अंकित साहू की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गोपाल भार्गव ने अपनी इंटरनेट मीडिया के फेसबुक पर पोस्ट से करके दी।

    निकेश को सुरक्षित बचा लिया

    भार्गव ने लिखा है कि गढ़ाकोटा निवासी चंद्रकांत साहू के रिश्तेदार भोपाल में निवासरत एवं बीएल लाइफ साइंस कंपनी में कार्यरत अंकित साहू का हाल ही में थाईलैंड के फुकेट में समुद्र की तेज लहरों में डूबने से असामयिक निधन हो गया। रेस्क्यू टीम द्वारा उनके मित्र निकेश को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन, दुर्भाग्यवश अंकित को नहीं बचाया जा सका। यह अत्यंत पीड़ादायक समाचार मिलने पर गढ़ाकोटा निवासी चंद्रकांत साहू ने मुझसे संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी।


    परिवारजनों की चिंता एवं व्यथा को समझते हुए, मैंने तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय एवं उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न कराने का अनुरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय के एसीएस नीरज मंडलोई ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दिल्ली स्थित थाईलैंड दूतावास एवं थाईलैंड में भारतीय दूतावास अधिकारी मुथू (आइपीएस) से समन्वय स्थापित किया।

    शनिवार को पोस्टमार्टम, एक नवंबर को लाया जाएगा शव

    उनके सहयोग से शनिवार को पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जाएगी और एक नवंबर को अंकित साहू का पार्थिव शरीर भारत लाकर स्वजन को सौंपे जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस कठिन समय में प्रशासनिक अधिकारियों का त्वरित सहयोग सराहनीय रहा।

