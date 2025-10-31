थाईलैंड में भोपाल के युवक की मौत, एक नवंबर को लाया जाएगा शव, जानें कैसे हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से 23 अक्टूबर को एक चिकित्सा उपकरण कंपनी के कर्मचारियों का एक समूह थाईलैंड की यात्रा पर गया था। इसमें करीब आधा दर्जन कर्मचारी भी शामिल थे। इसमें भोपाल के दो युवक गए थे, जिसमें भोपाल के युवक अंकित साहू की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गोपाल भार्गव ने अपनी इंटरनेट मीडिया के फेसबुक पर पोस्ट से करके दी।

निकेश को सुरक्षित बचा लिया भार्गव ने लिखा है कि गढ़ाकोटा निवासी चंद्रकांत साहू के रिश्तेदार भोपाल में निवासरत एवं बीएल लाइफ साइंस कंपनी में कार्यरत अंकित साहू का हाल ही में थाईलैंड के फुकेट में समुद्र की तेज लहरों में डूबने से असामयिक निधन हो गया। रेस्क्यू टीम द्वारा उनके मित्र निकेश को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन, दुर्भाग्यवश अंकित को नहीं बचाया जा सका। यह अत्यंत पीड़ादायक समाचार मिलने पर गढ़ाकोटा निवासी चंद्रकांत साहू ने मुझसे संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी।