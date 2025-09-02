21 साल की लड़की शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, बारात लेकर नहीं पहुंचा युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। मंगलवार को गणपति थाना क्षेत्र की 21 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी सुफियान अहमद निवासी जाकिर हुसैन वार्ड के खिलाफ जन सुनवाई में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में युवती ने बताया कि नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान वर्ष 2023 में उसकी पहचान आरोपित सुफियान से हुई थी। उसने शादी का झांसा दिया और दोस्ती कर ली।
अपने माता-पिता से भी मिलवाया, ताकि उसे पूरा भरोसा हो जाए। मार्च 2025 में जब वह घर पर अकेली थी, आरोपित पहुंचा और जल्द विवाह होने की बात कह कर शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान कुछ अश्लील वीडियो भी बना लिए थे। इसके बाद कई बार उसने धमका कर शारीरिक संबंध बनाए।
युवती के माता-पिता को इसकी जानकारी होने पर उन्हें सुफियान के परिवारजनों से बात की तो उन्होंने दोनों की शादी करा मामला खत्म करने की बात कही। स्वजन ने 31 अगस्त को शादी की तारीख तय की थी।
युवती के परिवार ने पूरी तैयारी कर ली थी और शाम को बारात आने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन आरोपित बारात लेकर नहीं पहुंचा। बातचीत करने पर युवक के मामा जाफर और मुजफ्फर ने पांच लाख रुपये की मांग की। पीड़ित युवती ने आरोपित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।