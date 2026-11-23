नईदुनिया प्रतिनिधि, नेपानगर। भवानी नगर निवासी भारती पाटिल (55) अपने ही घर में मृत अवस्था में पाई गई हैं। घर से तेज बदबू आने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ। सूचना मिलने पर देर शाम पुलिस ने उनके घर पहुंचकर शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार शव तीन से ज्यादा दिन पुराना लग रहा है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अकेली रहती थीं महिला, घर में चलाती थीं ब्यूटी पार्लर पुलिस के अनुसार भारती पाटिल घर में अकेली ही रहती थीं। दस साल पहले पति की मौत हो चुकी है। उनकी कोई संतान भी नहीं है। वे भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ ही घर में ब्यूटी पार्लर भी चलाती थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन से उनके घर से बदबू आ रही थी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया।