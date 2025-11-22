मेरी खबरें
    बुरहानपुर में यूट्यूबर और दो आरटीआई कार्यकर्ताओं पर रंगदारी का केस दर्ज

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 08:03:48 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 08:12:39 PM (IST)
    बुरहानपुर में क्राइम का मामला।

    1. खरीदी गई भूमि को लेकर एक साल से धमकाने का लगाया आरोप।
    2. मामले में फिलहाल किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।
    3. थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि उनकी तलाश की जा रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। शाहपुर थाना पुलिस ने एक यूट्यूबर और दो आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज किया है। चापोरा निवासी सुधीर पाटिल की शिकायत पर यूट्यूबर संजय दुबे, आरटीआई कार्यकर्ता आनंद दीक्षित और राकेश सेईवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 308 (2) और 3 (5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

    सुधीर ने शिकायत में आरोप लगाया है कि तीनों व्यक्ति असीरगढ़ के पास खरीदी गई एक विवादित जमीन को लेकर बीते एक साल से धमका रहे थे और अवैध रूप से रुपयों की मांग कर रहे थे। बता दें कि तीन दिन पहले सोशल मीडिया में संजय दुबे से पीड़ित सुधीर की बातचीत का वीडियो भी वायरल हुआ था।


    इससे पहले अस्पताल से राशि गबन कांड, शराब कांड आदि में संजय दुबे व आनंद दीक्षित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे। इन मामलों में वे जमानत पर चल रहे थे। फिलहाल किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि उनकी तलाश की जा रही है।

    हाल ही में आया है फैसला

    जिस विवादित भूमि को लेकर धमकाने और रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया गया है, उस भूमि को लेकर कुछ दिन पूर्व ही कलेक्टर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिसमें असीरगढ़ के पास स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन को राजस्व रिकार्ड में फिर सरकारी भूमि दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस गड़बड़ी की शिकायत भी अारटीआई कार्यकर्ता राकेश सेईवाल और आनंद दीक्षित ने की थी। आरोप है कि शिकायत करने के बाद से ही पाटिल पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

