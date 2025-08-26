बुरहानपुर में युवक की मौत के बाद एक्शन में प्रशासन, आदेश का उल्लंघन करने पर नौ मूर्तिकारों पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने पर लालबाग और शिकारपुरा थाना पुलिस ने नौ मूर्तिकारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने प्रारंभ में ही आदेश जारी कर मूर्तिकारों को दस फीट से ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं बनाने के लिए कहा था। बावजूद इसके मूर्तिकारों ने ज्यादा कमाई के लालच में बीस से 25 फीट ऊंची मूर्तियों का निर्माण किया और मंडलों को बेचा।

पिछले दिनों हुई थी मूर्ति गिरने से मौत बीते दिनों लालबाग क्षेत्र में एक बड़ी मूर्ति के ट्राली से गिरने और उसमें दबकर खंडवा के शशांक जोशी की मौत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मूर्तिकारों के गोदामों की जांच पड़ताल शुरू की। सीएसपी गौरव पाटिल सहित तहसीलदार व पटवारियों ने नाप जोख की तो बीस फीट से ज्यादा की मूर्तियां मिलीं। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।