बकरा पार्टी के नाम पर आदिवासियों के मतांतरण का प्रयास, कहा- क्रिश्चियन धर्म अपनाने से मिलता है स्वर्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिले में कार्यरत ईसाई मिशनरी लगातार आदिवासियों काे लालच देकर मतांतरण का प्रयास कर रही है। शुक्रवार को शाहपुर थाना क्षेत्र के खामनी गांव के वडाला मोहल्ले में इसी तरह का मामला सामने आया है। जहां बकरा पार्टी के नाम पर गांव के कैलाश बारेला सहित अन्य लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

कैलाश की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि बीते कुछ सालों में मिशनरी ने मतांतरण के पैटर्न में बदलाव किया है।

अब ईसाई समाज के लोग स्वयं इसके लिए सामने नहीं आते हैं, बल्कि मतांतरण कर चुके आदिवासियों को इस काम में लगाया जा रहा है।

वडाला में भी धर्म बदल चुके जम्बूपानी और खामनी गांव के आदिवासी जीवन बारेा, रामा बारेला, डेगी बारेला, युवराज, गोकुल, महेंद्र बारेला को इस काम में लगाया गया था। फिलहाल सभी अारोपित फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।