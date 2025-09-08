MP में बुरहानपुर के विरोदा गांव में पथराव के बाद तनाव की स्थिति, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में रविवार देर रात गणेश विजर्सन के चल समारोह में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान पथराव की घटना के कारण माहौल बिगड़ गया। पथराव के बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए। गली-मोहल्लों में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचना पड़ा। देर रात तक इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

हनुमान चालीसा पाठ में सैकड़ों लोग इसमें शामिल थे। इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से लोग एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी आशुतोष बागरी खुद मौके पर पहुंचे।

भारी पुलिस बल ने हालात संभाले और भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया है, ताकि सच सामने आ सके। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी बागरी ने कहा, घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। किसी भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में शांति बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। झड़प की खबर मिलते ही विधायक अर्चना चिटनिस भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की।