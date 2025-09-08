मेरी खबरें
    MP में बुरहानपुर के विरोदा गांव में पथराव के बाद तनाव की स्थिति, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

    बुरहानपुर के विरोदा गांव में श्री गणेश विसर्जन के चल समारोह में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान पथराव की घटना के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और भीड़ को तितर-बितर किया। एसपी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया है ताकि सच सामने आ सके।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 09:40:45 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 10:51:52 AM (IST)
    बुरहानपुर के विरोदा गांव में पुलिस बल अलर्ट पर।

    HighLights

    1. गांव में भारी पुलिस बल तैनात, फ्लैग मार्च जारी, तनाव लेकिन नियंत्रण में।
    2. एसपी ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
    3. विधायक अर्चना चिटनिस ने शांति बनाए रखने की अपील की, अफवाहों से बचने को कहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में रविवार देर रात गणेश विजर्सन के चल समारोह में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान पथराव की घटना के कारण माहौल बिगड़ गया। पथराव के बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए। गली-मोहल्लों में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचना पड़ा। देर रात तक इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

    हनुमान चालीसा पाठ में सैकड़ों लोग इसमें शामिल थे। इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से लोग एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी आशुतोष बागरी खुद मौके पर पहुंचे।

    naidunia_image

    भारी पुलिस बल ने हालात संभाले और भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया है, ताकि सच सामने आ सके। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

    एसपी बागरी ने कहा, घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। किसी भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में शांति बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। झड़प की खबर मिलते ही विधायक अर्चना चिटनिस भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की।

    naidunia_image

    वर्तमान स्थिति

    रविवार देर रात तक पुलिस पूरे गांव में फ्लैग मार्च करती रही। गांव में तनाव जरूर है, लेकिन हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।

