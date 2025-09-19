Burhanpur: नेपा मिल के पूर्व CMD चोखानी पर 46 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर के कारोबारी ने अनोखे अंदाज में जताया विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर/नेपानगर। नेपा लिमिटेड के पूर्व सीएमडी राकेश कुमार चोखानी पर अब इंदौर के कारोबारी मनीष ओटकर ने 46 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शुक्रवार को मनीष ने नेपा लिमिटेड के प्रशासनिक भवन के सामने लेट कर विरोध दर्ज कराया।

मनीष का आरोप है कि वे लक्ष्मीरमणा ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। आनंद ट्रेडर्स के पंकज रघुवंशी ने मोबाइल कान्फ्रेंस पर राकेश चोखानी से गत वर्ष 30 अक्टूबर को वेस्ट न्यूज पेपर खरीदी को लेकर बात कराई थी। जिस पर पंकज सिंग एवं संजय रघुवंशी ने उनके द्वारा दिए जाने वाले माल के भुगतान का भरोसा दिलाया था। साथ ही इन मधु आनंद ट्रेडिंग कम्पनी का हवाला देकर राशि भुगतान की गारंटी दी थी। उन्होंने अपनी फर्म से वेस्ट न्यूज पेपर विभिन्न दिनांकों में राकेश कुमार चोखानी को दिया। जिसकी राशि 46 लाख 8990 रुपये है।