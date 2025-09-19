मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Burhanpur: नेपा मिल के पूर्व CMD चोखानी पर 46 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर के कारोबारी ने अनोखे अंदाज में जताया विरोध

    MP News: बुरहानपुर में नेपा लिमिटेड के पूर्व सीएमडी राकेश कुमार चोखानी पर अब इंदौर के कारोबारी मनीष ओटकर ने 46 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शुक्रवार को मनीष ने नेपा लिमिटेड के प्रशासनिक भवन के सामने लेट कर विरोध दर्ज कराया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 09:54:41 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 09:54:41 PM (IST)
    Burhanpur: नेपा मिल के पूर्व CMD चोखानी पर 46 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर के कारोबारी ने अनोखे अंदाज में जताया विरोध
    नेपा मिल के पूर्व CMD चोखानी पर 46 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

    HighLights

    1. नेपा मिल के पूर्व CMD चोखानी पर 46 लाख की धोखाधड़ी का आरोप
    2. इंदौर के कारोबारी मनीष ओटकर ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया
    3. मनीष ओटकर को जान से मारने की धमकी भी दी गई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर/नेपानगर। नेपा लिमिटेड के पूर्व सीएमडी राकेश कुमार चोखानी पर अब इंदौर के कारोबारी मनीष ओटकर ने 46 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शुक्रवार को मनीष ने नेपा लिमिटेड के प्रशासनिक भवन के सामने लेट कर विरोध दर्ज कराया।

    मनीष का आरोप है कि वे लक्ष्मीरमणा ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। आनंद ट्रेडर्स के पंकज रघुवंशी ने मोबाइल कान्फ्रेंस पर राकेश चोखानी से गत वर्ष 30 अक्टूबर को वेस्ट न्यूज पेपर खरीदी को लेकर बात कराई थी। जिस पर पंकज सिंग एवं संजय रघुवंशी ने उनके द्वारा दिए जाने वाले माल के भुगतान का भरोसा दिलाया था। साथ ही इन मधु आनंद ट्रेडिंग कम्पनी का हवाला देकर राशि भुगतान की गारंटी दी थी। उन्होंने अपनी फर्म से वेस्ट न्यूज पेपर विभिन्न दिनांकों में राकेश कुमार चोखानी को दिया। जिसकी राशि 46 लाख 8990 रुपये है।

    मनीष ने थाने में दी गई शिकायत में कहा है कि उनकी फर्म से 12 मई 2025 तक मिल में माल गया। चोखानी द्वारा शुरुआत के कुछ दिनों में राशि खाते में डलवाई। इसके बाद रुपये देना बंद कर दिया। अब राकेश कुमार चोखानी, पंकज सिंग व संजय रघुवंशी उनका फोन भी नहीं उठाते। बात होने पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

    उन्होंने मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकार्डिंग भी बताई है। ज्ञात हो कि कुछ समय पहले दिल्ली में राकेश चोखानी के साथ अन्य तीन लोगों के खिलाफ 17.4 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जिसमें राकेश चोखानी फरार बताए जा रहे हैं। इस संबंध में नेपा लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी संदीप ठाकरे से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.