    MP News: शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में मंगलवार रात एक पिता ने खुद के 21 साल जवान बेटे की दराती मार कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, पिता धनसिंह कुशवाहा शराब के नशे में था। इसी दौरान रात करीब आठ बजे मामूली बात को लेकर बेटे जयेश से कहासुनी हो गई।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 04:51:14 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 04:51:49 PM (IST)
    नशे में धुत पिता ने बेटे पर दराती से किया ताबड़तोड़ हमला, मामूली विवाद में अपनी ही औलाद की ले ली जान
    मृतक जयेश कुशवाहा, आरोपित पिता धनसिंह कुशवाहा को न्यायालय ले जाती पुलिस।

    1. शराब के नशे में पिता ने कर दी जवान बेटे की हत्या।
    2. शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव की घटना।
    3. मामूली विवाद में पिता ने बेटे पर दराती से किया वार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में मंगलवार रात एक पिता ने खुद के 21 साल जवान बेटे की दराती मार कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, पिता धनसिंह कुशवाहा शराब के नशे में था। इसी दौरान रात करीब आठ बजे मामूली बात को लेकर बेटे जयेश से कहासुनी हो गई।

    गुस्से में उसने पास रखी दराती उठाई और वार कर दिया। घटना के बाद स्वजन जयेश को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर शिकारपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित धनसिंह को हिरासत में ले लिया।

    बुधवार को उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जयेश का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया गया है। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। बताया जाता है कि आरोपित अक्सर शराब के नशे में ग्रामीणों से भी विवाद करता था, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि अपने ही जवान बेटे की जान ले लेगा।

