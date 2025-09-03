नशे में धुत पिता ने बेटे पर दराती से किया ताबड़तोड़ हमला, मामूली विवाद में अपनी ही औलाद की ले ली जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में मंगलवार रात एक पिता ने खुद के 21 साल जवान बेटे की दराती मार कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, पिता धनसिंह कुशवाहा शराब के नशे में था। इसी दौरान रात करीब आठ बजे मामूली बात को लेकर बेटे जयेश से कहासुनी हो गई।

गुस्से में उसने पास रखी दराती उठाई और वार कर दिया। घटना के बाद स्वजन जयेश को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर शिकारपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित धनसिंह को हिरासत में ले लिया।