SBI Yono app का एक्सेस पाकर ठगे थे 7.85 लाख रुपये, पुलिस ने वापस दिलाये तो जान में जान आई
Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 06:55:36 PM (IST)
Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 07:24:09 PM (IST)
एसबीआई का योनो ऐप।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक मामले में लालबाग थाना पुलिस और साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एकबार फिर ठगों का बैंक खाता होल्ड करा पीड़ित को 7.85 लाख रुपये वापस दिलाए हैं। बैंक खाते में राशि लौटने के बाद पीड़ित दीपक काले निवासी न्यू आदर्श कालोनी ने एसपी देवेंद्र पाटीदार व पुलिस के प्रति आभार जताया। पुलिस ने बताया कि दीपक ने एपीके फाइन डाउनलोड की थी।
इसके माध्यम से ठगों ने उसके एसबीआई योनो एप का अनाधिकृत रूप से एक्सेस प्राप्त कर उसके बैंक खाते से 12.75 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए थे। दीपक के पास मैसेज पहुंचते ही उसने तत्काल लालबाग थाने को सूचित किया।
थाना प्रभारी अमित जादौन व साइबर सेल हेल्प डेस्क के आरक्षक दीपांशु पटेल ने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आर्थिक धोखाधड़ी शिकायत दर्ज की।
एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में साइबर सेल टीम प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर, आरक्षक दुर्गेश पटैल, सयपाल बोपचे, ललित चौहान, शक्ति सिंह तोमन ने विभिन्न बैंकों से समन्य स्थापित कया। टीम के प्रयास से आठ लाख 85 हजार 330 रुपये होल्ड करा दीपक के खाते में रिफंड कराई गई।
पुलिस ने यह किया आग्रह
- एसपी देवेंद्र पाटीदार ने जिले के आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे ऑनलाइन फ्राड की घटनाओं को थोड़ी सी सतर्कता बरत कर रोक सकते हैं।
- उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध ईमेल, लिंक, एपीके फाइन य एप पर क्लिक न करें। अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड, यूपीआई पिन किसी और को न दें।
- केवल आधिकारिक कस्टमर केयर नंबरों से ही संपर्क करें। फिर भी यदि ऑनलाइन फ्राॅड हो जाए तो तत्काल 1930 नंबर पर काल करें अथवा साइबर क्राइम वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराएं।
- बताया गया है कि फ्राड होने के एक घंटे के अंदर शिकायत होने पर रिकवरी की संभावना ज्यादा होती है।