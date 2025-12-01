नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक मामले में लालबाग थाना पुलिस और साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एकबार फिर ठगों का बैंक खाता होल्ड करा पीड़ित को 7.85 लाख रुपये वापस दिलाए हैं। बैंक खाते में राशि लौटने के बाद पीड़ित दीपक काले निवासी न्यू आदर्श कालोनी ने एसपी देवेंद्र पाटीदार व पुलिस के प्रति आभार जताया। पुलिस ने बताया कि दीपक ने एपीके फाइन डाउनलोड की थी।

इसके माध्यम से ठगों ने उसके एसबीआई योनो एप का अनाधिकृत रूप से एक्सेस प्राप्त कर उसके बैंक खाते से 12.75 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए थे। दीपक के पास मैसेज पहुंचते ही उसने तत्काल लालबाग थाने को सूचित किया।