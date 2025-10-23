केले की एमएसपी और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग को लेकर बुरहानपुर में किसानों का प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले गुरुवार दोपहर खकनार क्षेत्र के किसानों ने बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालीl जिसके कारण इंदौर इच्छापुर हाईवे एक घंटे से ज्यादा समय तक जाम रहा। हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान सरकार से केले का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और मौसम आधारित फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग कर रहे हैं।

इसे लेकर बीते तीन दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खकनार क्षेत्र के केला उत्पादक किसान किशोर वासनकर ने सबसे पहले शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र और चप्पलों का त्याग किया था। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक यह मांगे पूरी नहीं होती वे वस्त्र और चप्पल नहीं पहनेंगे। इसके बाद से क्षेत्र के किसान एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ट्रैक्टर रैली निकाली है। दोपहर बाद यह रैली सिंधी बस्ती होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी।