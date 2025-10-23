मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    केले की एमएसपी और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग को लेकर बुरहानपुर में किसानों का प्रदर्शन

    मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के खकनार में केले पर एमएसपी और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालकर इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। उधर खकनार क्षेत्र के केला उत्पादक किसान किशोर वासनकर ने सबसे पहले शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र और चप्पलों का मांग पूरी होने तक त्याग कर दिया है।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 01:59:15 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 02:03:39 PM (IST)
    केले की एमएसपी और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग को लेकर बुरहानपुर में किसानों का प्रदर्शन
    बुरहानपुर में प्रदर्शन करते केला उत्पादक किसान।

    HighLights

    1. रैली में शामिल किसानों ने अर्धनग्न होकर लगाए नारे।
    2. न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे किसान।
    3. बुरहानपुर में बीते तीन दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले गुरुवार दोपहर खकनार क्षेत्र के किसानों ने बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालीl जिसके कारण इंदौर इच्छापुर हाईवे एक घंटे से ज्यादा समय तक जाम रहा। हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान सरकार से केले का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और मौसम आधारित फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग कर रहे हैं।

    इसे लेकर बीते तीन दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खकनार क्षेत्र के केला उत्पादक किसान किशोर वासनकर ने सबसे पहले शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र और चप्पलों का त्याग किया था। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक यह मांगे पूरी नहीं होती वे वस्त्र और चप्पल नहीं पहनेंगे। इसके बाद से क्षेत्र के किसान एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ट्रैक्टर रैली निकाली है। दोपहर बाद यह रैली सिंधी बस्ती होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.