हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा रहा था सरकारी स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद, बन गया पंचनामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिला मुख्यालय से करीब 12 किमी दूर देवारी गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वहां पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद तड़वी बच्चों को योगासन के बहाने नमाज पढ़ना सिखा रहा था।

दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता ने पूछा। बच्चों ने बताया कि जबूर अहमद रोजाना योगासन से पहले उन्हें इसका अभ्यास कराता है। इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। यह देख स्कूल के प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को सूचना दी। मामला गंभीर होने के कारण डीईओ तत्काल स्कूल पहुंचे और पंचनामा बनाया।