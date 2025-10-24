मेरी खबरें
    हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा रहा था सरकारी स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद, बन गया पंचनामा

    दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता ने पूछा। बच्चों ने बताया कि जबूर अहमद रोजाना योगासन से पहले उन्हें इसका अभ्यास कराता है। इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। यह देख स्कूल के प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को सूचना दी। मामला गंभीर होने के कारण डीईओ तत्काल स्कूल पहुंचे और

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 06:41:36 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 06:42:29 PM (IST)
    हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा रहा था सरकारी स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद, बन गया पंचनामा
    शिकायत करने स्कूल पहुंचे अभिभावक और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी।

    HighLights

    1. पता चलने के बाद अभिभावकों के विरोध के बाद डीईओ ने बनाया पंचनामा।
    2. हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी कलेक्टर को सौंपेंगे शिकायत का ज्ञापन।
    3. शिकायत करने स्कूल पहुंचे अभिभावक, हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिला मुख्यालय से करीब 12 किमी दूर देवारी गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वहां पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद तड़वी बच्चों को योगासन के बहाने नमाज पढ़ना सिखा रहा था।

    दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता ने पूछा। बच्चों ने बताया कि जबूर अहमद रोजाना योगासन से पहले उन्हें इसका अभ्यास कराता है।

    इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। यह देख स्कूल के प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को सूचना दी। मामला गंभीर होने के कारण डीईओ तत्काल स्कूल पहुंचे और पंचनामा बनाया।


    इस बीच जानकारी लगने पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजीत परदेसी, बजरंग दल के दीपक पवार, दिनेश राठौर, प्रदीप महाजन, देवेंद्र माहजन सहित अन्य पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचे।

    उन्होंने अभिभावकों से बातचीत कर जानकारी ली। अजीत परदेसी ने बताया कि सभी हिंदू संगठन शनिवार को कलेक्टर हर्ष सिंह को ज्ञापन सौंप कर कथित शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पंचनामा बनाया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

