बुरहानपुर में झोपड़ी में चल रही थी अवैध हथियार की फैक्ट्री, मुख्य आरोपी को पुलिस से छुड़ा ले गए साथी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। अवैध हथियार निर्माण के लिए कुख्यात जिले के पाचोरी के जंगल से खकनार थाना पुलिस ने फैक्ट्री पकड़ी है। गांव से कुछ दूर जंगल में झोपड़ी बनाकर सिकलीगर देशी पिस्टलों का निर्माण कर रहे थे। चकमा देने के लिए इस बार पुलिस पिकअप और निजी वाहन से जंगल पहुंची थी। झोपड़ी में मुख्य आरोपित रेहराज उर्फ रेहरास निवासी पाचोरी व दो अन्य युवक मौजूद थे, लेकिन घेराबंदी के बावजूद वे फरार हो गए।

पुलिस की एक टीम आरोपितों के पीछे गई और रेहराज को पकड़ भी लिया, लेकिन बड़ी संख्या में साथी पहुंच गए और उसे पुलिस की हिरासत से छुड़ा ले गए। पुलिस को पांच निर्मित पिस्टल, सात अर्ध निर्मित पिस्टल, हथियार बनाने वाली सामग्री व औजार मिले हैं। पुलिस ने रेहराज सहित सात लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

निगरानीशुदा बदमाश है रेहराज

थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि मुख्य आरोपित रेहराज थाने का निगरानीशुदा बदमाश है। उसके खिलाफ खकनार थाने में आर्म्स एक्ट के दो प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम मुखबिर से सूचना मिलने पर एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर टीम तैयार की गई थी। एसपी ने कहा कि मुख्य धारा में जुड़ने वाले हर व्यक्ति की मदद की जाएगी। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

तीन साल में 305 पिस्टल पकड़े

पाचोरी व आसपास के जंगलों में निर्मित होने वाले पिस्टलों की कई प्रदेश में तस्करी की जाती है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि तीन साल में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 57 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें 118 आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ ही 305 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। सिकलीगर समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाए हैं।