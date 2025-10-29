मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बुरहानपुर में साइबर सेल ने बरामद किए 11 लाख से ज्यादा कीमत के 76 मोबाइल फोन, मालिकों को लौटाए तो खिले चेहरे

    स्थानीय लोगों के अलावा सीमावर्ती जिले धार, खरगोन, आलीराजपुर व महाराष्ट्र राज्य से भी कई फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल गुम होने पर आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। मोबाइल गुम की शिकायत मिलने पर साइबर सेल तत्काल मोबाइल को ट्रैकिंग पर लगाती है। लगातार फालोअप करने के परिणाम स्वरूप यह सफलता मिली है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 07:22:31 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 07:24:45 PM (IST)
    बुरहानपुर में साइबर सेल ने बरामद किए 11 लाख से ज्यादा कीमत के 76 मोबाइल फोन, मालिकों को लौटाए तो खिले चेहरे
    फोटो- जानकारी देते एसपी देवेंद्र पाटीदार, पीछे खड़ी साइबर सेल टीम व रखे मोबाइल फोन।

    HighLights

    1. साइबर सेल ने बरामद किए 11 लाख से ज्यादा कीमत के 76 मोबाइल फोन।
    2. एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कंट्रोल रूम से मालिकों को लौटाए फोन तो खिले चेहरे।
    3. बरामद मोबाइल फोन में 37 वीवो, 20 ओप्पो के थे। अन्य कंपनियों के फोन थे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। अपराधियों का सुराग लगाने के साथ ही गुम होने वाले कीमती मोबाइल फोन को तलाशने में भी पुलिस की साइबर सेल सराहनीय काम कर रही है। इस बार बीते छह माह की अवधि में साइबर सेल ने करीब 11 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 76 मोबाइल फोन तलाश करके उनके मालिकों को लौटाए हैं।

    बुधवार को एसपी देवेंद्र पाटीदार ने पुलिस कंट्रोल रूम से लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि गुम हुआ कीमती मोबाइल दोबारा उन्हें मिल पाएगा।


    इनमें कई फोन छात्रों के थे, जो इसके माध्यम से पढ़ाई करते थे। बताया गया है कि बरामद मोबाइल फोन में 37 वीवो, 20 ओप्पो के थे। इसके अलावा अन्य कंपनियों के फोन थे। साइबर सेल की प्रभावी ट्रैकिंग की कार्यप्रणाली के कारण यह सफलता मिली है।

    एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि स्थानीय लोगों के अलावा सीमावर्ती जिले धार, खरगोन, आलीराजपुर व महाराष्ट्र राज्य से भी कई फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल गुम होने पर आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं।

    मोबाइल गुम की शिकायत मिलने पर साइबर सेल तत्काल मोबाइल को ट्रैकिंग पर लगाती है। लगातार फालोअप करने के परिणाम स्वरूप यह सफलता मिली है। उन्होंने टीम के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जनता की मदद करना और उनकी खोई हुई वस्तुओं को वापस दिलाना पुलिस का मानवीय कर्तव्य है।

    मोबाइल फोन को ट्रेस करने में साइबर सेल प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक प्रीतम सिंह ठाकुर, आरक्षक दुर्गेश पटेल, सत्यपाल बोपचे, ललित चौहान, शक्ति सिंह तोमर का महत्वपूर्ण योगदान था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.