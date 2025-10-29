बुरहानपुर में साइबर सेल ने बरामद किए 11 लाख से ज्यादा कीमत के 76 मोबाइल फोन, मालिकों को लौटाए तो खिले चेहरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। अपराधियों का सुराग लगाने के साथ ही गुम होने वाले कीमती मोबाइल फोन को तलाशने में भी पुलिस की साइबर सेल सराहनीय काम कर रही है। इस बार बीते छह माह की अवधि में साइबर सेल ने करीब 11 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 76 मोबाइल फोन तलाश करके उनके मालिकों को लौटाए हैं।

बुधवार को एसपी देवेंद्र पाटीदार ने पुलिस कंट्रोल रूम से लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि गुम हुआ कीमती मोबाइल दोबारा उन्हें मिल पाएगा।

इनमें कई फोन छात्रों के थे, जो इसके माध्यम से पढ़ाई करते थे। बताया गया है कि बरामद मोबाइल फोन में 37 वीवो, 20 ओप्पो के थे। इसके अलावा अन्य कंपनियों के फोन थे। साइबर सेल की प्रभावी ट्रैकिंग की कार्यप्रणाली के कारण यह सफलता मिली है। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि स्थानीय लोगों के अलावा सीमावर्ती जिले धार, खरगोन, आलीराजपुर व महाराष्ट्र राज्य से भी कई फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल गुम होने पर आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं।