MP के बुरहानपुर में ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा देकर की 1.68 लाख की ऑनलाइन ठगी

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 05:54:47 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 05:55:45 PM (IST)
    साइबर ठगी।

    1. साइबर सेल ने ठग का खाता होल्ड करा दिलाए 1.9 लाख
    2. एसपी देवेंद्र पाटीदार ने फिर नागरिकों से आग्रह किया है
    3. किसी संदिग्ध लिंक, मेल, एपीके फाइल पर क्लिक न करें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद आनलाइन धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को फिर एक पावरलूम व्यापारी को ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा देकर 1.68 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस की साइबर सेल ने तत्परता दिखाते हुए ठग का बैंक खाता सीज कराया और ठगी गई राशि में से 1.9 लाख रुपये पीड़ित को वापस करा दिए हैं।

    बताया गया है कि दाउदपुरा क्षेत्र निवासी इलियास (परिवर्तित नाम) को ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न का झांसा दिया गया था। उसे बताया गया था कि इस राशि के बदले उसे करीब पांच लाख रुपये मिलेंगे।

    लालच में आकर उसने ठग के बैंक खाते में राशि डाल दी। जब उसने राशि वापस पाने का प्रयास किया तो नहीं मिली। जिससे उसे शक हुआ और उसने ततकल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। वहां से कोतवाली थाने की साइबर हेल्प डेस्क को टास्क दिया गया।


    एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में हेल्प डेस्क कोतवाली से आरक्षक महेन्द्र प्रताप ने तत्काल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की।

    साइबर सेल प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर, आरक्षक दुर्गेश पटेल, सत्यपाल बोपचे, ललित चौहान, शक्तिसिंह तोमर तथा साइबर हेल्प डेस्क कोतवाली ने त्वरित कार्रवाई कर राशि वापस दिलाई।

    एसपी देवेंद्र पाटीदार ने फिर नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लालच में पड़कर किसी संदिग्ध लिंक, मेल, एपीके फाइल पर क्लिक न करें। धोखाधड़ी होने पर तत्काल हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज कराएं

