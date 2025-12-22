MP के बुरहानपुर में ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा देकर की 1.68 लाख की ऑनलाइन ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद आनलाइन धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को फिर एक पावरलूम व्यापारी को ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा देकर 1.68 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस की साइबर सेल ने तत्परता दिखाते हुए ठग का बैंक खाता सीज कराया और ठगी गई राशि में से 1.9 लाख रुपये पीड़ित को वापस करा दिए हैं।

बताया गया है कि दाउदपुरा क्षेत्र निवासी इलियास (परिवर्तित नाम) को ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न का झांसा दिया गया था। उसे बताया गया था कि इस राशि के बदले उसे करीब पांच लाख रुपये मिलेंगे। लालच में आकर उसने ठग के बैंक खाते में राशि डाल दी। जब उसने राशि वापस पाने का प्रयास किया तो नहीं मिली। जिससे उसे शक हुआ और उसने ततकल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। वहां से कोतवाली थाने की साइबर हेल्प डेस्क को टास्क दिया गया।