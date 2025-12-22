MP में डाक विभाग के कर्मचारी ने नौकरी का झांसा देकर की करोड़ों की ठगी

नईदुनिया न्यूज, नेपानगर। डाकघर के एक कर्मचारी द्वारा विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डाक विभाग के कर्मचारी रईस ने नगर के 22 और जिलेभर के कुल 42 बेरोजगारों का अपना शिकार बनाया है।

प्रत्येक युवक से पांच से लेकर सात लाख रुपये तक वसूल करने का आरोप है। उसने सभी को ग्रामीण डाक सेवा में नियुक्ति दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए सिक्यूरिटी डिपाजिट के नाम पर यह राशि ली गई थी।

बताया गया है कि वह 2022 से यह धोखाधड़ी करता आ रहा था। युवकों को जब सालों बाद भी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने रविवार शाम शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित कर्मचारी काे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।

फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए

पीड़ितों ने शिकायत में बताया है कि चारों आरोपितों ने युवाओं से ग्रामीण डाक सेवा में आफलाइन भर्ती करवाने की बात कही थी। इसके लिए 2022 में रुपए लिए गए थे। बीते तीन साल में उसने कई युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी ट्रेनिंग लेटर भी दिए। जब किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो संदेह हुआ। इसके बाद सभी ने अपने रुपये वापस मांगने शुरू किए तो ठगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। जिसके बाद पीड़ित युवाओं ने शिकायत दर्ज कराई।