    आस्था नहीं विकास में बाधा, इंदौर-इच्छापुर हाईवे विस्तार के लिए मंदिर-मजारें हटाए गए... प्रशासन की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण कार्रवाई

    इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाइवे पर आवागमन में बाधा बन रहे 14 धार्मिक स्थलों और पेड़ों को बुधवार को जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटा दिया। कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और किसी पक्ष ने विरोध नहीं किया। हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से हाइवे निर्माण कार्य को नई गति मिलने की उम्मीद है।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 05:18:19 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 05:18:19 PM (IST)
    आस्था नहीं विकास में बाधा, इंदौर-इच्छापुर हाईवे विस्तार के लिए मंदिर-मजारें हटाए गए... प्रशासन की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण कार्रवाई
    राजपुरा गेट के पास स्थित भैरव बाबा मंदिर को हटाते कर्मचारी।

    HighLights

    1. इंदौर-इच्छापुर हाईवे से 14 धार्मिक स्थल हटाए गए।
    2. हाईकोर्ट निर्देश पर हाइवे निर्माण को मिलेगी गति।
    3. शांतिपूर्ण कार्रवाई में 500 से अधिक कर्मचारी शामिल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: शहर से गुजरे इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाइवे पर मौजूद धार्मिक स्थल और पेड़ लंबे समय से सुगम आवागमन में बाधा बने हुए थे। बुधवार को जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सभी 14 धार्मिक स्थलों को हटा दिया। इनमें मजारें और मंदिर शामिल थे। इसके साथ ही सड़क पर मौजूद पेड़ों को भी हटाया गया है।

    राजपुरा गेट और गुड हास्पिटल के पास मौजूद पीपल के पेड़ों को शिफ्ट करने पर भी विचार किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने बस स्टैंड के पास बेरिकेड लगा कर शिकारपुरा थाने तक के मार्ग को बंद कर दिया था। मजारों और मूर्तियों को ससम्मान वाहनों में रखकर ले जाया गया। हाइवे को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। बड़ी बात यह रही कि इस कार्रवाई का किसी भी पक्ष ने विरोध नहीं किया, बल्कि लोग स्वयं आगे आए और मंदिरों व महारों को तोड़ने में सहयोग दिया। कलेक्टर हर्ष सिंह और एसपी देवेंद्र पाटीदार की सटीक प्लानिंग के कारण कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से निपट गई।


    तड़के पहुंच गए थे अफसर-कर्मचारी

    इस कार्रवाई की पूरी तैयारी पुलिस और प्रशासन ने मंगलवार को ही कर ली थी। बुधवार सुबह साढ़े छह बजे से अधिकारी, कर्मचारी व पुलिस बल अंकिता टाकीज क्षेत्र के पास एकत्र होने शुरू हो गए थे। आसपास के चार जिलों से बुलाए गए पुलिस बल, जिला बल, नगर निगम आदि के कर्मचारियों को मिलाकर 500 से ज्यादा कर्मचारी मैदान में उतरे।

    मौके पर कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी देवेंद्र पाटीदार, अपर कलेक्टर वीरसिंह चौहान, एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश, एसडीएम अजमेर सिंह गौड़, निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव, आधा दर्जन थानों के प्रभारियों ने मोर्चा संभाला और कार्रवाई शुरू कर दी। तारवाला बोरवेल के पास स्थित दो मजारों के बाद मंदिर को हटाया गया। इसके बाद राजपुरा गेट के पास मंदिर हटाए गए। प्रशासन की कार्रवाई देख मोमिनपुरा के पास स्थित एक अन्य मजार को लोगों ने स्वयं ही सड़क किनारे से हटा लिया।

    हाइवे निर्माण को मिलेगी गति

    उल्लेखनीय है कि आने वाले समय में इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाइवे झिरी के पास से बन रहे बायपास मार्ग से डायवर्ट होकर इच्छापुर में मिलेगा। इसके बाद झिरी से शाहपुर व इच्छापुर तक के करीब 40 किमी के मार्ग को भी सीसी फोरलेन बनाया जाना है।

    निर्माण एजेंसी को काम के दौरान कोई बाधा न आए, इसलिए हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि आस्था विकास में बाधा नहीं बनेगी। नागरिकों ने प्रशासन को जिस तरह सहयोग दिया है, वह प्रेरणादायी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री दिनेश सुगंधी और प्रदेश प्रवक्ता ओम आजाद ने भी प्रशासन के इस कदम की सराहना की है।

    सड़क पर ही खोद दिया था बोरवेल

    प्रशासनिक कार्रवाई के बाद तत्काल विद्युत वितरण कंपनी और नगर निगम ने अपना काम शुरू कर दिया था। सड़क से आधा दर्जन छोटे पेड़ हटाए गए तो पता चला कि नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क पर ही बोरवेल भी खोद दिया था। निगम ने इसकी मोटर व पाइप निकलवा कर बोरवेल को बंद किया। विद्युत वितरण कंपनी ने भी टूटे बिजली के तार जोड़े और सड़क पर बिखरे मलबे और टहनियों को हटवाया।

