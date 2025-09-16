मेरी खबरें
    MP News: बुरहानपुर में चार घंटे तेज बारिश से उफने नदी-नाले, खेतों में भरा पानी

    जिला मुख्यालय में करीब साढ़े सात मिमी वर्षा हुई थी। हालांकि रातभर रुक-रुक कर रिमझिम वर्षा का दौर चला था। इस वर्षा के कारण केला सहित अन्य फसलों को लाभ हुआ है, लेकिन किसानों का कहना है कि अब यदि तेज वर्षा होती है और हवा चलती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 05:08:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 05:19:26 PM (IST)
    MP News: बुरहानपुर में चार घंटे तेज बारिश से उफने नदी-नाले, खेतों में भरा पानी
    तेज वर्षा के बाद तटीय बस्ती के घरों के पास से बह रही मोहना नदी।

    HighLights

    1. तेज वर्षा के बाद सिरपुर गांव में घुसा उतावली नदी का पानी।
    2. आकाशीय बिजली गिरने से जलता आजाद नगर का ट्रांसफार्मर।
    3. बारिश के बाद फोपनार में बस्ती तक पहुंचा मोहना नदी का पानी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर/धाबा। जिले में रविवार शाम से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार को नेपानगर और बुरहानपुर में आधा इंच वर्षा हुई थी। मंगलवार को भी दिनभर शहर के आसमान में बादलों का डेरा रहा। हालांकि शहर व आसपास के क्षेत्रों में रिमझिम वर्षा ही हुई। खकनार क्षेत्र में जमकर बदरा बरसे।

    इससे क्षेत्र के नदी-नाले उफान पर आ गए। दोपहर करीब बारह बजे से शुरू हुई तेज वर्षा चार घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही। जिसके चलते खेतों में लबालब पानी भर गया। कई किसानों की खेतों की मेढ़े टूट गईं। कुछ जगह मूंग और उड़द को नुकसान होने की सूचना भी है।

    धाबा और आसपास के क्षेत्रों में तेज वर्षा के कारण साप्ताहिक हाट बाजार ठंडे रहे। बताया गया है कि बरसाती नालों में पानी अधिक होने के कारण जंगलों में चरने गए पशु भी घर नहीं लौट पाए हैं। ग्रामीण पानी उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

    सिरपुर गांव में घुसा उतावली नदी का पानी

    तेज वर्षा के बाद पूरा खकनार क्षेत्र पानी-पानी हो गया है। उतावली नदी पूरे उफान पर आ गई है। नदी का पानी सिरपुर गांव में घुस गया है। जिसके कारण करीब 15 मकानों, सरकारी स्कूल आदि में पानी भरने की खबर है। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया है। एहतियात के तौर पर गांव की बिजली सप्लाई बंद की गई है। इसी तरह फोपनार में मोहना नदी का पानी तटीय बस्तियों के पास से बहा। जिसके कारण लोगों को बाढ़ का पानी घरों में घुसने का डर बना हुआ था। हालांकि शाम तक ऐसी सूचना नहीं मिली थी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बुधवार को भी तेज वर्षा हो सकती है।

    अब भी औसत वर्षा से दूर

    जिले में अब तक 627 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले की औसत वर्षा 823.6 मिमी है। इस मान से अब भी करीब दो सौ मिमी वर्षा की दरकार है। बीते साल इसी अवधि तक 773 मिमी वर्षा हो चुकी थी। सोमवार को जिले में 52.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी। सबसे ज्यादा नेपानगर में 35 मिमी और खकनार में 10 मिमी वर्षा हुई थी।

    शहर में दो स्थानों पर गिरी आकाशीय बिजली

    सोमवार शाम तेज वर्षा के साथ बादलों की तेज गड़गड़ाहट भी हुई थी। जिसके बाद शहर के दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की खबर है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार आजाद नगर क्षेत्र में नदीम किराना के पीछे विद्युत डीपी पर बिजली गिरी। जिसके बाद ट्रांसफार्मर में आग लग गई और वह धू-धूकर जल गया। जिससे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद रही। इसी तरह कमल टाकीज तिराहे के दुकानदारों ने बिजली के खंभे पर बिजली गिरने की जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि उसकी चमक इतनी तेज थी, कि कुछ समय के लिए आसपास के लोग सकते में आ गए थे और अपनी दुकानें छोड़ कर दूर भाग गए थे।

