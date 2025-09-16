MP News: बुरहानपुर में चार घंटे तेज बारिश से उफने नदी-नाले, खेतों में भरा पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर/धाबा। जिले में रविवार शाम से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार को नेपानगर और बुरहानपुर में आधा इंच वर्षा हुई थी। मंगलवार को भी दिनभर शहर के आसमान में बादलों का डेरा रहा। हालांकि शहर व आसपास के क्षेत्रों में रिमझिम वर्षा ही हुई। खकनार क्षेत्र में जमकर बदरा बरसे।

इससे क्षेत्र के नदी-नाले उफान पर आ गए। दोपहर करीब बारह बजे से शुरू हुई तेज वर्षा चार घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही। जिसके चलते खेतों में लबालब पानी भर गया। कई किसानों की खेतों की मेढ़े टूट गईं। कुछ जगह मूंग और उड़द को नुकसान होने की सूचना भी है।

धाबा और आसपास के क्षेत्रों में तेज वर्षा के कारण साप्ताहिक हाट बाजार ठंडे रहे। बताया गया है कि बरसाती नालों में पानी अधिक होने के कारण जंगलों में चरने गए पशु भी घर नहीं लौट पाए हैं। ग्रामीण पानी उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिरपुर गांव में घुसा उतावली नदी का पानी तेज वर्षा के बाद पूरा खकनार क्षेत्र पानी-पानी हो गया है। उतावली नदी पूरे उफान पर आ गई है। नदी का पानी सिरपुर गांव में घुस गया है। जिसके कारण करीब 15 मकानों, सरकारी स्कूल आदि में पानी भरने की खबर है। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया है। एहतियात के तौर पर गांव की बिजली सप्लाई बंद की गई है। इसी तरह फोपनार में मोहना नदी का पानी तटीय बस्तियों के पास से बहा। जिसके कारण लोगों को बाढ़ का पानी घरों में घुसने का डर बना हुआ था। हालांकि शाम तक ऐसी सूचना नहीं मिली थी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बुधवार को भी तेज वर्षा हो सकती है।