    बुरहानपुर जिले में पंजाब का युवक तीन देसी पिस्टलों के साथ गिरफ्तार

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 07:29:23 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 07:30:42 PM (IST)
    बुरहानपुर जिले में पंजाब का युवक तीन देसी पिस्टलों के साथ गिरफ्तार
    फोटो- गिरफ्तार किया गया आरोपित और उसे पकड़ने वाली पुलिस टीम।

    HighLights

    1. खकनार थाना पुलिस ने तुकईथड़ से किया गिरफ्तार
    2. बैग की तलाशी लेने पर तीन पिस्टल बरामद हुए हैं
    3. आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। पंंजाब के अमृतसर से अवैध हथियार खरीदने आए एक युवक को खकनार थाना पुलिस ने तीन देसी पिस्टलों व एक मैग्जीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नंगली मोहल्ला फरीत नगर अमृतसर पंजाब निवासी संदीप सिंह 19 वर्ष के रूप में की गई है।

    पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक तुकईथड़ के झिरमिटी फाटे के पास अवैध हथियार लेकर खड़ा है। इसके बाद थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने टीम के साथ घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।

    बैग की तलाशी लेने पर तीन पिस्टल बरामद हुए। आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि आरोपित मुख्य तस्कर के लिए पिस्टल खरीदने आया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।


    फरार हथियार तस्कर को भी दबोचा

    • खकनार थाना पुलिस ने एक अफरार हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना एसटीएफ भोपाल के एक मामले में फरार आरोपित शमशेर सिंह 30 वर्ष निवासी पाचोरी व वीरेंद्र सिंह 33 वर्ष निवासी पाचोरी को गिरफ्तार किया है।

    • दोनों आरोपितों ने भोपाल एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान पुलिस झूमाझटकी कर सरकारी काम में बाधा डाली थी। इसके बाद से फरार चल रहे थे। दोनों को मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

    • जहां से उन्हें खंडवा जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार शमशेर सिंह पर पूर्व में भी दो प्रकरण दर्ज हैं, जबकि वीरेंद्र पर आर्म्स एक्ट के दो मामले दर्ज हैं।

