बुरहानपुर में रेत माफिया की गुंडागर्दी, ट्रैक्टर छीना, बोनट पर लटका रहा युवक फिर भी नहीं रोका

    MP News: ताप्ती और मोहना नदी सहित जिले के अन्य नदी, नालों को खोखला बना रहे रेत माफिया की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। ठेकेदार के गुर्गों ने गत 19 सितंबर की रात चिल्लारा निवासी रामकिशन राठौर का पहले रेत से भरा ट्रैक्टर छीन लिया और बाद में उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 08:59:03 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 08:59:03 PM (IST)
    1. ठेकेदार के गुर्गों पर अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल करने का आरोप
    2. बुरहानपुर जिले में हुई घटना की कलेक्टर से भी की गई शिकायत
    3. पहले रेत से भरा ट्रैक्टर छीन लिया और युवक पर चढ़ाने का प्रयास किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। ताप्ती और मोहना नदी सहित जिले के अन्य नदी, नालों को खोखला बना रहे रेत माफिया की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। ठेकेदार के गुर्गों ने गत 19 सितंबर की रात चिल्लारा निवासी रामकिशन राठौर का पहले रेत से भरा ट्रैक्टर छीन लिया और बाद में उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बोदरली गांव में हुई यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।

    पीड़ित ने शाहपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराने के साथ मंगलवार को कलेक्टर हर्ष सिंह से भी शिकायत की है। श्रवण राठौर ने बताया कि घटना की रात आठ बजे के आसपास ट्रैक्टर संख्या- एमपी-68 जेडसी 4486 चिल्लारा से रेत भर जा रहा था। बोदरली में ठेकेदार के कर्मचारी बोलेरो वाहन से पहुंचे और चालक अर्जुन को जबरन नीचे उतारकर खुद ट्रैक्टर ले जाने लगे।

    रामकिशन नीचे गिर कर चोटिल हो गया

    रामकिशन मौके पर पहुंचा और सामने खड़े होकर ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो आरोपितों ने वाहन रोकने की जगह तेजी से आगे बढ़ा दिया। किसी तरह रामकिशन बोनट पकड़कर लटक गया, फिर भी आरोपितों ने वाहन नहीं रोका। कुछ दूर बाद रामकिशन नीचे गिर कर चोटिल हो गया।

    अब तक नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी

    गनीमत थी कि ट्रैक्टर व पीछे आ रहे अन्य वाहनों के पहिए उसके ऊपर से नहीं गुजरे। शाहपुर थाना पुलिस ने रामकिशन की शिकायत पर अज्ञात आरोपित के खिलाफ बीएनएस की धाना 281 और 125-ए के तहत मामला तो दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

