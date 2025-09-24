बुरहानपुर में रेत माफिया की गुंडागर्दी, ट्रैक्टर छीना, बोनट पर लटका रहा युवक फिर भी नहीं रोका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। ताप्ती और मोहना नदी सहित जिले के अन्य नदी, नालों को खोखला बना रहे रेत माफिया की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। ठेकेदार के गुर्गों ने गत 19 सितंबर की रात चिल्लारा निवासी रामकिशन राठौर का पहले रेत से भरा ट्रैक्टर छीन लिया और बाद में उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बोदरली गांव में हुई यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।

पीड़ित ने शाहपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराने के साथ मंगलवार को कलेक्टर हर्ष सिंह से भी शिकायत की है। श्रवण राठौर ने बताया कि घटना की रात आठ बजे के आसपास ट्रैक्टर संख्या- एमपी-68 जेडसी 4486 चिल्लारा से रेत भर जा रहा था। बोदरली में ठेकेदार के कर्मचारी बोलेरो वाहन से पहुंचे और चालक अर्जुन को जबरन नीचे उतारकर खुद ट्रैक्टर ले जाने लगे।