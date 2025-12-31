मेरी खबरें
    बुरहानपुर के हकीमी अस्पताल में चली गोली, एक युवक की मौत और डॉक्टर के घायल होने की सूचना

    मध्य प्रदेश में बुरहानपुर शहर के हकीमी अस्पताल में गोली चलने की घटना सामने आई है। इसमें एक युवक की मौत और डॉक्टर के घायल होने की सूचना है। घटना की सूच ...और पढ़ें

    By Sandeep ParohaEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 12:19:20 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 12:32:23 PM (IST)
    बुरहानपुर के हकीमी अस्पताल में चली गोली, एक युवक की मौत और डॉक्टर के घायल होने की सूचना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर शहर के हकीमी अस्पताल में गोली चलने की घटना सामने आई है। इसमें एक युवक की मौत और डॉक्टर के घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलने ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और जैनाबाद क्षेत्र के ग्रामीण जमा हो गए हैंl

    जानकारी के अनुसार जैनाबाद निवासी नागेश चौहान गोली मारी गई है। कुछ दिन पहले इसी अस्पताल में नागेश की पत्नी की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने हकीमी अस्पताल का लाइसेंस और पंजीयन निरस्त कर दिया था।


    naidunia_image

    जानकारी के अनुसार अस्पताल में डॉक्टर और युवक के बीच में विवाद हुआ था। युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल को घेर लिया है। लालबाग थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल में यह घटना हुई है। अस्पताल में भारी पुलिसबल तैयान किया गया है।

