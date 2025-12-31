बुरहानपुर के हकीमी अस्पताल में चली गोली, एक युवक की मौत और डॉक्टर के घायल होने की सूचना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर शहर के हकीमी अस्पताल में गोली चलने की घटना सामने आई है। इसमें एक युवक की मौत और डॉक्टर के घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलने ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और जैनाबाद क्षेत्र के ग्रामीण जमा हो गए हैंl

जानकारी के अनुसार जैनाबाद निवासी नागेश चौहान गोली मारी गई है। कुछ दिन पहले इसी अस्पताल में नागेश की पत्नी की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने हकीमी अस्पताल का लाइसेंस और पंजीयन निरस्त कर दिया था।