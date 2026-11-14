चलती बस में उठा धुआं, नींद से जागे 40 यात्री... ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, बस जलकर खाक

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। दिल्ली से छतरपुर आ रहे 40 यात्रियों की जिंदगी शनिवार देर रात उस समय खतरे में पड़ गई, जब मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती डबल डेकर एसी बस आग का गोला बन गई। अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे, तभी बस से धुआं उठने लगा। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

ड्राइकर की रही सूझबूझ ड्राइवर ने तत्काल बस सड़क किनारे रोकी और सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में बस से करीब 20 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं और पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि सभी 40 यात्रियों की जान बच गई, लेकिन उनका सामान आग की भेंट चढ़ गया।