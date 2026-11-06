दो बच्चों को छोड़ पड़ोसी संग भागी महिला, मां ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। गौरिहार थाना क्षेत्र के ग्राम बरूआ में एक विवाहिता के दो बच्चों को छोड़कर गांव के ही युवक के साथ चले जाने का मामला सामने आया है। महिला की मां रमाकान्ती पत्नी छोट भैया ने एसपी को आवेदन देकर बेटी की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

महिला का चार और दो साल का है बेटा