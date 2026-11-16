छतरपुर में हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, सूझबूझ दिखाते हुए डिवाइडर पर ट्रक चढ़ाकर कूदा चालक

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। झांसी-खजुराहो फोरलेन हाईवे पर रविवार शाम चलते ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठते देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ाया और खुद कूदकर जान बचाई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक का अगला हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

झांसी की ओर जा रहा था खाली ट्रक घटना शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच करारागंज गांव के बस स्टैंड के पास हुई। खाली ट्रक झांसी की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।