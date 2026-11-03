छतरपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, आगे चल रहे ट्रक में घुसा दूसरा ट्रक, ड्राइवर की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। नेशनल हाईवे-39 पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में होटल रुद्राक्ष के पास आगे चल रहे ट्रक को पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर केबिन में फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मौके पर पहुंचे लोगों शुरू किया रेस्क्यू प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण ड्राइवर को बाहर निकालना आसान नहीं था। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। करीब आधे घंटे तक मशक्कत के बाद ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।