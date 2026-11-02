छतरपुर के तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, 8 घंटे बाद मिला शव

नईदुनिया न्यूज, छतरपुर (बड़ामलहरा)। जिले के बड़ामलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम महाराजगंज निवासी 20 वर्षीय अनिल आदिवासी पिता चंऊआ आदिवासी की तालाब में डूबने से मौत हो गई।

वह शनिवार शाम करीब 6 बजे दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया।

एसडीआरएफ की टीम को शव निकालने में लगे 8 घंटे