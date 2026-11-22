नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा डायनामाइट एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। गुलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम देवरान में शनिवार सुबह धसान नदी किनारे हुए विस्फोट में 43 वर्षीय ग्यासी बंशल का दायां हाथ का पंजा शरीर से अलग हो गया।

वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में नदी किनारे गिर पड़ा।

सुबह धसान नदी में मछली पकड़ने गया था युवक

जानकारी के अनुसार, ग्राम देवरान निवासी ग्यासी बंशल पिता कल्ला बंशल शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे धसान नदी में मछली पकड़ने गया था।