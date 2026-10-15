छतरपुर में सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा... ओवरटेक विवाद में स्कूटी सवार ने बस चालक को जूते से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सड़क पर ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। छतरपुर के पुराने पन्ना नाका पर बुधवार देर शाम स्कूटी सवार ने प्राची कोच बस के चालक के साथ गाली-गलौज करते हुए जूते से मारपीट की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बस छतरपुर से पन्ना की ओर जा रही थी