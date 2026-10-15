छतरपुर में सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा... ओवरटेक विवाद में स्कूटी सवार ने बस चालक को जूते से पीटा
घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 04:56:42 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 04:57:10 PM (IST)
बस ड्राइवर को जूते से पीटता स्कूटी सवार। वीडियोग्रैब
HighLights
- गलत दिशा से ओवरटेक करने पर हुआ विवाद
- बस चालक के साथ बीच सड़क पर मारपीट
- वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच शुरू
नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सड़क पर ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। छतरपुर के पुराने पन्ना नाका पर बुधवार देर शाम स्कूटी सवार ने प्राची कोच बस के चालक के साथ गाली-गलौज करते हुए जूते से मारपीट की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बस छतरपुर से पन्ना की ओर जा रही थी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस छतरपुर से पन्ना की ओर जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार गलत दिशा से बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह बस के आगे गिर पड़ा। चालक ने तत्काल ब्रेक लगाकर बस रोक दी, लेकिन इसके बाद स्कूटी सवार ने विवाद शुरू कर दिया और चालक पर जूते से हमला करने लगा।
वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है जांच
मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर विरोध जताया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। विवाद खत्म होने के बाद बस यात्रियों को लेकर पन्ना रवाना हो गई। वीडियो के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।