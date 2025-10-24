छतरपुर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास, मस्जिद में लगाई आग, पुलिस ने छह लोगों पर दर्ज किया मुकदमा

मेरी खबरें
    By Bharat Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 08:37:07 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:37:07 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिध, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आसामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। हरपालपुर थाना अंतर्गत इमलिया गांव की मस्जिद में गुरुवार देर रात आग लगा दी। इससे मस्जिद में रखे दस्तावेज व अन्य सामान जल गया। यही नहीं आसपास के घरों के बाहर रखी बाइकों में भी तोड़फोड़ की। गांव में दशहत फैलाने के लिए लोगों के दरवाजों पर डंडे मारे।

    पहचान छिपाने के लिए आरोपितों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। रात में तोड़फोड़ की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक उपद्रवी को पकड़ लिया। उसके शेष साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि पकड़े गए उपद्रवी से पूछताछ के बाद पुलिस ने मनोज पटेरिया, हर्ष पटेरिया, सत्तू अनुरागी, सुनील राजपूत, उमेश पाल, गज्जू उर्फ उन्नु राजपूत निवासी ग्राम इमलिया पर मामला दर्ज किया है।


    दो आरोपी महोबा से गिरफ्तार

    शुक्रवार दोपहर तीन बजे दो मुख्य आरोपित हर्ष पटेरिया व मनोज पटेरिया को उत्तर प्रदेश के महोबा से पकड़ा गया है। पता चला है कि पूर्व में भी मस्जिद में घटना हुई थी। आरोपितों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। घटना के पीछे उनकी मंशा क्या थी, यह जानने का प्रयास किया जा रहा है।

    वहीं थाना प्रभारी संजय राय ने बताया कि रात में शराब पीने के दौरान कुछ युवकों में विवाद हो गया था। इस मामले में एक युवक आशीष को पकड़ा गया था। उसी के बयान पर आरोपित चिह्नित किए गए।

