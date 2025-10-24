छतरपुर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास, मस्जिद में लगाई आग, पुलिस ने छह लोगों पर दर्ज किया मुकदमा

नईदुनिया प्रतिनिध, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आसामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। हरपालपुर थाना अंतर्गत इमलिया गांव की मस्जिद में गुरुवार देर रात आग लगा दी। इससे मस्जिद में रखे दस्तावेज व अन्य सामान जल गया। यही नहीं आसपास के घरों के बाहर रखी बाइकों में भी तोड़फोड़ की। गांव में दशहत फैलाने के लिए लोगों के दरवाजों पर डंडे मारे।

पहचान छिपाने के लिए आरोपितों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। रात में तोड़फोड़ की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक उपद्रवी को पकड़ लिया। उसके शेष साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि पकड़े गए उपद्रवी से पूछताछ के बाद पुलिस ने मनोज पटेरिया, हर्ष पटेरिया, सत्तू अनुरागी, सुनील राजपूत, उमेश पाल, गज्जू उर्फ उन्नु राजपूत निवासी ग्राम इमलिया पर मामला दर्ज किया है।