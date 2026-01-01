नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को काम के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। सागर से आई 11 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने सुनियोजित ढंग से इस ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम का नेतृत्व निरीक्षक कमल उइके (सागर) कर रहे थे।

उनके साथ प्रधान आरक्षक शफीक खान, आरक्षक संतोष, राघवेंद्र सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीयता के साथ की गई। मामले में आयुष विभाग के एक प्यून से उसके कार्य के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार यह अवैध मांग आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू के माध्यम से की गई थी। मजबूरी में कर्मचारी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया। जैसे ही तय राशि कर्मचारी से ली गई, लोकायुक्त टीम ने तुरंत दबिश देकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा। रिश्वत की रकम मौके से जब्त कर ली गई है। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इधर कार्रवाई को लेकर आयुष अधिकारी निर्मला ने मीडिया से कहा कि प्यून परेशान करता है वह हस्ताक्षर करके भाग जाता है। वह आया और उसने मेरे पर्स में पैसे डाल गया और भाग गया।