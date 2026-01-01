मेरी खबरें
    काम के बदले 5 हजार रुपए रिश्‍वत मांगने वाली आयुष अधिकारी और बाबू रंगे हाथ धराए

    शिकायतकर्ता के अनुसार यह अवैध मांग आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू के माध्यम से की गई थी। मजबूरी में कर्मचारी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त ...और पढ़ें

    By Bharat SharmaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 07:28:31 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 07:32:37 PM (IST)
    HighLights

    1. आयुष विभाग के प्यून से कार्य के बदले मांगे थे पैसे
    2. शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया।
    3. बाबू व आयुष अधिकारी पांच हजार की रिश्वत धराए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को काम के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। सागर से आई 11 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने सुनियोजित ढंग से इस ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम का नेतृत्व निरीक्षक कमल उइके (सागर) कर रहे थे।

    उनके साथ प्रधान आरक्षक शफीक खान, आरक्षक संतोष, राघवेंद्र सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीयता के साथ की गई। मामले में आयुष विभाग के एक प्यून से उसके कार्य के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी।


    शिकायतकर्ता के अनुसार यह अवैध मांग आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू के माध्यम से की गई थी। मजबूरी में कर्मचारी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया। जैसे ही तय राशि कर्मचारी से ली गई, लोकायुक्त टीम ने तुरंत दबिश देकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा। रिश्वत की रकम मौके से जब्त कर ली गई है।

    लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इधर कार्रवाई को लेकर आयुष अधिकारी निर्मला ने मीडिया से कहा कि प्यून परेशान करता है वह हस्ताक्षर करके भाग जाता है। वह आया और उसने मेरे पर्स में पैसे डाल गया और भाग गया।

    मैंने उससे कोई पैसे नहीं मांगे। वर्जन प्यून की शिकायत पर कार्रवाई की गई। प्यून से पांच हजार रुपए मांगे जा रहे थे। रिश्वत लेते हुए आयुष अधिकारी और बाबू को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कमल उईके, निरीक्षक, लोकायुक्त सागर

