इंदौर में निकाह के लिए छतरपुर से बना जन्म प्रमाण पत्र, पंचायत सचिव निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि,छतरपुर। इंदौर में निकाह के लिए लगाया गया दुल्हन का जन्मतिथि प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। इसके लिए पंचायत सचिव प्रेमचन्द्र रैकवार, सचिव ग्राम पंचायत महतौल को निलंबित किया गया है।

जांच में पाया गया कि रैकवार द्वारा 24 सितंबर 2025 को अंजुम खान पिता अब्दुल रसीद निवासी गीता नगर इंदौर का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। अंजुम की जन्म तिथि 11 फरवरी 2008 है। एक वर्ष से अधिक अवधि का जन्म प्रमाण पत्र बगैर सक्षम अधिकारी के अनुमति आदेश के जारी किया गया है।