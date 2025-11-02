जुआ का गढ़ बना छतरपुर, शहर के धन्ना सेठों सहित अफसर तक दबोचे जा रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। बुंदेलखंड में छतरपुर जिला जुआरियों की सबसे बड़ी पसंद बनता जा रहा है। जहां शहर के धन्ना सेठों सहित बाहरी जुआरी हार जीत का दांव लगाने के लिए आते हैं। कहीं खजुराहो के होटलों में तो कहीं नगर कस्बों में यह जुआरी अपना फड़ जमाते हैं और लाखों का जुआ चलता है। यही हाल अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर सामने आ रहा है। जहां यूपी सीमा पार से अवैध हथियार छतरपुर पहुंच रहे हैं और उनके फिर बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
खास बात यह है कि जिले में सिटी कोतवाली, सिविल लाइन सहित नगर कस्बों के अधिकतर थानों में बड़ा जुआ चलता रहा है। पुलिस की कार्रवाई सिर्फ कुछ ही जगहों पर हो सकी है। कुछ दिन पहले सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बड़े जुआ पर छापामार कार्रवाई कर करीब 24 जुआरियों को दबोचा था। जहां लाखों के दांव लगाए जा रहे थे। बाद में मामला कार्रवाई से होकर गुजरा। इस जुआ में शहर के नामी धन्ना सेठ और वरिष्ठजन शामिल थे। खास बात यह है कि इस जुआ में अफसर और कर्मचारी भी खूब आनंद लेते रहे हैं। क्योंकि इन पर उस तरह से कार्रवाई नहीं होती जैसे होनी चाहिए।
इधर कई आरोपितों पर अवैध कट्टा और अन्य हथियार तक बरामद होते रहे हैं। यह अवैध हथियार कहां से खरीदे गए यहां तक पुलिस पहुंचना जरूरी नहीं समझती। अब बिजावर में भी पकड़ा बड़ा जुआथाना बिजावर पुलिस ने खटक्याना मोहल्ला व नायताल रोड में चल रहे 2 जुआ के फड़ में छापा मारा है। जहां खेल रहे 12 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे 72000 से अधिक नगद राशि, छह दोपहिया वाहन कुल कीमत करीब 4 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की गई है।
जो पकड़े गए हैं उनमें ऊदल पुत्र नत्थू कुशवाहा निवासी वार्ड नं 09 बिजावर, खालिक पुत्र मोहम्मद नसीर सौदागर निवासी वार्ड नं 8 बिजावर, पप्पू उर्फ पवित्र पुत्र सोमप्रकाश राय निवासी वार्ड नं 7 बिजावर, इमरान पुत्र यासीन खान निवासी वार्ड नं 11 बिजावर के पास से 60250 नगद राशि एवं तीन दो पहिया वाहन बरामद किए गए।
पुलिस की कार्रवाई में बिजावर के नया ताल रोड पर महिपाल पुत्र माघव सिंह यादव निवासी वार्ड नं 5 बिजावर, प्रहलाद पुत्र शिवप्रसाद साहू निवासी वार्ड नं 4 बिजावर, सोनू पुत्र हरचरण साहू निवासी वार्ड नं 10 बिजावर, हीरालाल पुत्र हलकाई साहू निवासी वार्ड नं 2 बिजावर, कुलदीप पुत्र रामस्वरूप गर्ग निवासी वार्ड नं 13 बिजावर, रामचरन पुत्र नत्थू साहू निवासी वार्ड नं 15 बिजावर, परमलाल पिता मोहन लाल साहू निवासी वार्ड नं 15 बिजावर, राममिलन पुत्र सक्कु कुशवाहा निवासी राधाबाग बिजावर के पास से 12590 रुपए एवं तीन दो पहिया वाहन बरामद किए गए।
दोनों स्थानों से जुआरी एवं जुआ के फड़ से 72840 रुपये नगद राशि, 6 दो पहिया वाहन एवं ताश की गड्डी, कुल संपत्ति कीमत करीब 4 लाख रुपये बरामद की गई। नौगांव में नहीं थम रहा जुआयही हाल नौगांव क्षेत्र में है। जहां जगह-जगह जुआ के फड़ सजते रहे हैं। स्थानीय लोगों के आरोप हैं कि पुलिस उन जगह कार्रवाई करती है जहां उनको मामला फिट नहीं होता। जब मामला फिट हो जाता है फिर बड़े जुआ भी अनदेखी होती रहती है।
हालांकि बीते कुछ दिनों में नौगांव पुलिस ने कई जगहों पर कार्रवाई कर जुआ खेलने वाले जुआरियों को पकड़ा है और कार्रवाई की है। वर्जन जिले में शांति का माहौल रहे इस पर पुलिस का ध्यान है। अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर जांच पड़ताल कराएंगे। जो अवैध हथियारों के साथ मिलेगा उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। जुआ पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। आदित्य पटले, एएसपी, छतरपुर।