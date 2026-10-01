रोजगार के लिए दुबई गया छतरपुर का युवक पहुंचा अल-वर्सा जेल, एजेंट पर पैसे मांगने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। रोजगार की तलाश में दुबई गया सरानी गांव का युवक अनिल कुशवाहा पिछले करीब 15-20 दिनों से अल-वर्सा जेल में बंद है। बेटे की गिरफ्तारी से परेशान परिवार ने अब छतरपुर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवक किस मामले में जेल में बंद है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए एम्बेसी के माध्यम से दुबई पुलिस से संपर्क किया जा रहा है।

एजेंट के जरिए दुबई की बीसीसी कंपनी में पेंटिंग का काम करने गया था अनिल के पिता बलवान कुशवाहा के मुताबिक उनका बेटा 16 मई 2025 को एजेंट पप्पू सिंह के माध्यम से दुबई की बीसीसी कंपनी में पेंटिंग का काम करने गया था। उसके साथ सरानी गांव का ही रियाज खान भी दुबई गया था। परिवार का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद अनिल को फ्राड के एक मामले में फंसा दिया गया। पिता का दावा है कि रियाज खान दो दिन बाद ही जेल से बाहर आ गया, जबकि अनिल अभी तक जेल में है।