धमकियों के दावे से फिर गरमाया बागेश्वर धाम विवाद, साध्वी हर्षा बोलीं- डराने की गलती मत करना

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। बागेश्वर धाम को लेकर चल रहा विवाद अब कथित धमकियों तक पहुंच गया है। मॉडल से साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद गिरि ने एक नया वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्हें लगातार गंदे कमेंट, मैसेज, ई-मेल और धमकियां मिल रही हैं। हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है।

किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हैं: हर्षा हर्षा ने कहा कि वह पहले कही गई अपनी बात पर कायम हैं और किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा, “मुझे धमकी देकर डराने की गलती मत कीजिए, क्योंकि मुझे आज तक कोई डरा नहीं पाया।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो संदेह उन लोगों पर जाएगा, जिनके श्रद्धालु उन्हें धमकी दे रहे हैं। हालांकि, उन्होंने किसी व्यक्ति, संत, आश्रम या संस्था का नाम नहीं लिया।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए थे सवाल विवाद की शुरुआत हर्षा के उस वीडियो के बाद हुई थी, जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े बयान पर सवाल उठाए थे। हर्षा ने कहा था कि यदि आश्रम के मठाधीश को अपने ही सेवादारों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत महसूस होती है, तो आम श्रद्धालु सुरक्षा व्यवस्था पर कैसे भरोसा करें। उन्होंने महिलाओं और परिवारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए श्रद्धालुओं को सलाह दी थी कि वे धाम में अनावश्यक रूप से ज्यादा समय न रुकें और दर्शन के बाद घर लौट जाएं। नए वीडियो में भी उन्होंने अपनी इस सलाह पर कायम रहने की बात कही।