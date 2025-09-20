छतरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर, पिता-बेटे की मौके पर मौत; लोन वसूली के दबाव से जुड़ा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर जिले के ओरछा थानाक्षेत्र में एक परिवार के चार लोगों ने जहर खा लिया। जहर खाने से किसान देरी निवासी ओमप्रकाश अहिरवार और चार साल के बेटे रिहांस की मौत हो गई है। जब सुबह के समय घर के दरबाजे देर तक नहीं खुले तो ग्रामीणों ने उनके गेट खुलवाए तब पता चला कि उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। जिनको लेकर चारों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पिता और छोटे बेटे की मौत होने की पुष्टि की गई।

किसान की पत्नी नंदिनी और बड़ा बेटा आदेश के पेट में दर्ज उठ रहा है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला क्या है इसे लेकर तब हकीकत सामने आ सकेगी जब अस्पताल में भर्ती दोनों लोगों होश में आएंगे।