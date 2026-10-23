छतरपुर में डॉक्टरों के अटैचमेंट समाप्त, 3 दिन में मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के संलग्नीकरण समाप्त कर दिए हैं।

सीएमएचओ कार्यालय द्वारा जारी आदेश में संबंधित चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने और तीन दिन के भीतर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।