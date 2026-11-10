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छतरपुर में 12 नवंबर को ड्राइवरों का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन सहित रखीं ये डिमांड

सोशल सिक्योरिटी और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर छतरपुर के ड्राइवरों ने आंदोलन का एलान किया है।

By Unnat PachauriEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 10:38:33 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 10:46:59 PM (IST)
छतरपुर में 12 नवंबर को ड्राइवरों का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन सहित रखीं ये डिमांड
छतरपुर में ड्राइवरों ने किया स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन का एलान

HighLights

  1. छतरपुर में ड्राइवरों का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन
  2. ड्राइवरों को लाइफ इंश्योरेंस-पेंशन की डिमांड
  3. ड्यूटी टाइम फिक्स और रेस्ट हाउस की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सोशल सिक्योरिटी और वर्कप्लेस पर बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर छतरपुर के ड्राइवरों ने आंदोलन का ऐलान किया है। ड्राइवर कल्याण एकता संगठन के बैनर तले 12 नवंबर को ड्राइवर एक दिवसीय ‘स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन’ करेंगे। इसको लेकर संगठन ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन देकर अपनी डिमांड रखी हैं।

लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन की डिमांड

संगठन के जिला प्रेसिडेंट रामकुमार अग्रवाल ने बताया कि ड्राइवर दिन-रात रोड पर सर्विस देते हैं, लेकिन उनके और उनकी फैमिली की सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई ठोस सिस्टम नहीं है। संगठन ने ड्राइवरों के लिए लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन और एक्सीडेंट होने पर फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प देने की पॉलिसी बनाने की मांग की है।


क्या हैं अन्य मांगें

इसके अलावा ड्राइवरों की ड्यूटी के घंटे फिक्स करने, मेन हाईवे और प्रमुख मार्गों पर रेस्ट हाउस बनाने, गलत चालानी कार्रवाई रोकने और अवैध ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की डिमांड की गई है।

शांतिपूर्ण रहेगा प्रोटेस्ट

संगठन ने क्लियर किया कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहेगा। इस दौरान एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, दूध और दवा जैसी इमरजेंसी सर्विस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आम लोगों और पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

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