छतरपुर में 12 नवंबर को ड्राइवरों का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन सहित रखीं ये डिमांड

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सोशल सिक्योरिटी और वर्कप्लेस पर बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर छतरपुर के ड्राइवरों ने आंदोलन का ऐलान किया है। ड्राइवर कल्याण एकता संगठन के बैनर तले 12 नवंबर को ड्राइवर एक दिवसीय ‘स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन’ करेंगे। इसको लेकर संगठन ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन देकर अपनी डिमांड रखी हैं।

लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन की डिमांड संगठन के जिला प्रेसिडेंट रामकुमार अग्रवाल ने बताया कि ड्राइवर दिन-रात रोड पर सर्विस देते हैं, लेकिन उनके और उनकी फैमिली की सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई ठोस सिस्टम नहीं है। संगठन ने ड्राइवरों के लिए लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन और एक्सीडेंट होने पर फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प देने की पॉलिसी बनाने की मांग की है।