Chhatarpur: नशे में धुत युवक-युवतियों ने मचाया उत्पात, बियर की बोतल मारने से एक युवक घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले के नौगांव धुबेला क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक युवक ने दो युवतियां के साथ अनियंत्रित बाइक चलाते हुए एक युवक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार शाम को धुबेला के पास नशे में धुत युवक और दो युवतियों के साथ बाइक से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने विनीत पाराशर युवक की बाइक को टक्कर मार दी। जब तक लोग संभलते, आरोपितों ने हाथ में पकड़ी हुई बीयर की बोतल से विनीत के गले पर वार कर दिया।

डॉक्टर के पैर में आई चोट इससे वह घायल होकर गिर पड़ा। घटना के बाद जब विनीत का भाई पुष्पेंद्र ने आरोपितों का पीछा किया तो वे ओरछा थाना क्षेत्र के फोरलेन कैड़ी ब्रिज तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक बाइक सवार डाक्टर को भी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से डॉक्टर के पैर में चोट आई। घायल डाक्टर ने जब आरोपितों को रोका तो नशे में धुत युवक और युवतियों ने चप्पल से डाक्टर को मारने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचा लिया।