    By Bharat Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 09:34:30 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 09:34:30 PM (IST)
    Chhatarpur: नशे में धुत युवक-युवतियों ने मचाया उत्पात, बियर की बोतल मारने से एक युवक घायल
    छतरपुर में नशे में धुत युवक-युवतियों ने मचाया उत्पात (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. नशे में धुत युवक-युवतियों ने मचाया उत्पात
    2. बीयर की बोतल मारने से एक युवक घायल
    3. पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक को किया अरेस्ट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले के नौगांव धुबेला क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक युवक ने दो युवतियां के साथ अनियंत्रित बाइक चलाते हुए एक युवक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार शाम को धुबेला के पास नशे में धुत युवक और दो युवतियों के साथ बाइक से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने विनीत पाराशर युवक की बाइक को टक्कर मार दी। जब तक लोग संभलते, आरोपितों ने हाथ में पकड़ी हुई बीयर की बोतल से विनीत के गले पर वार कर दिया।

    डॉक्टर के पैर में आई चोट

    इससे वह घायल होकर गिर पड़ा। घटना के बाद जब विनीत का भाई पुष्पेंद्र ने आरोपितों का पीछा किया तो वे ओरछा थाना क्षेत्र के फोरलेन कैड़ी ब्रिज तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक बाइक सवार डाक्टर को भी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से डॉक्टर के पैर में चोट आई। घायल डाक्टर ने जब आरोपितों को रोका तो नशे में धुत युवक और युवतियों ने चप्पल से डाक्टर को मारने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचा लिया।

    पुलिस ने एक युवक को किया अरेस्ट

    इसी बीच जब विनीत का भाई पुष्पेंद्र मौके पर पहुंचा और तीनों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। हाथापाई के बाद कुछ समय बीता तो युवतियां खुद ही अपने कपड़े फाड़ने लगीं और मौका पाकर भाग निकलीं। सूचना मिलते ही नौगांव थाना प्रभारी टीआई बाल्मीकि चौबे ने नशे में धुत बाइक सवार युवक सचिन अहिरवार निवासी देरी उम्र 19 साल को गिरफ्तार कर लिया है। युवतियों की भी तलाश की जा रही है।

