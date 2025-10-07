MP में जादू-टोना के शक में वृद्ध की पीट-पीट कर हत्या, दोनों हाथ बांधकर निकाला जुलूस

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बमीठा थानाक्षेत्र के एक गांव में जादू-टोना के शक में वृद्ध की ग्रामीणों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पहले उसके दोनों हाथ बांधकर जुलूस निकाला फिर गांव में लाकर तब तक उसे पीटते रहे, जब तक की उसकी सांसें थम नहीं गईं। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार खजुराहो से करीब 20 किमी दूर झमटुली गांव निवासी कामता आदिवासी मंगलवार दोपहर पास के बाजार में राई बेचने पहुंचा था। उसी समय गांव के ही एक दर्जन से ज्यादा सजातीय लोग वहां पहुंचे और कामता को पकड़कर उसके दोनों हाथ बांधकर करीब आधा किलोमीटर तक जुलूस निकाला। फिर गांव में उसके घर के बाहर लाकर उसे पीट-पीट कर मार डाला।
मृतक के स्वजन ने बताया कि पीटते समय लोग कहते रहे कि ये जादू-टोना करता है। दरअसल, गांव के कुछ लोगों ने रंजिश में घटना को अंजाम दिया है। मृतक के पुत्र बिहारी ने बताया कि उसके पिता जादू-टोना नहीं करते थे। सरपंच प्रतिनिधि राजू पटेल के अनुसार मामला दो आदिवासी परिवारों के बीच विवाद का है। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।
